Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen’den açıklama: ‘Vallahi billahi ben bir şey kullanmıyorum’

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu testi yapılan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş) hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Rapora göre Aktaş’ın saç örneğinde yapılan testin pozitif çıktığı bildirildi.

Soruşturma dosyasında toplam 5 kişi hakkında inceleme yapılırken, 4 kişinin test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Reynmen’in yanı sıra Çakal, Ahmet Can Dündar ve Mert Eren Bülbül’ün testlerinin de pozitif çıktığı, Barış Murat Yağcı’nın sonucunun ise negatif olduğu kaydedildi.

YENİDEN ANALİZ TALEBİ

Test sonucunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen, rapora itiraz ettiklerini ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduklarını duyurdu. Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

''Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır.” sözlerini sarf eden Reymen, “Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.’' ifadelerini kullandı.

“VALLAHİ BİLLAHİ BEN BİR ŞEY KULLANMIYORUM”

Reynmen, daha sonra yaptığı açıklamada ise “Arkadaşlar size de böyle malzeme oluyor, konuşuyorsunuz muhabbet oluyor da vallahi billahi ben bir şey kullanmıyorum. Bu tarz testlerde yanılma payı olabiliyormuş, bekleyelim görelim arkadaşlar. Ben böyle ‘aman testi pozitif çıktı susayım, bir kenara pısayım’ insanı değilim. Avukat diyor ki ‘Bir şey deme’ Herkes böyle gergin bir dil kullanırım diye çok korkuyor. Ben de bu arada” ifadelerine yer verdi.