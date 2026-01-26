Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... TRT Timur Savcı'nın adını sildi!

Uyuşturucu ve seks skandalı operasyonu kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin telefon incelemeleri, ünlü yapımcı Timur Savcı’ya kadar uzandı. Ortaya çıkan skandal mesajlaşmaların ve pozitif çıkan test sonuçlarının ardından, TRT 1’in fenomen dizisi **'Teşkilat'**ın jeneriğinde radikal bir değişikliğe gidildi.

MESAJLAR DEŞİFRE OLDU: "YÜKSELMEK İSTİYORUM"

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 25 Ekim 2024 tarihinde Timur Savcı ile Ela Rümeysa Cebeci arasında uyuşturucu madde teminine ilişkin diyaloglar tespit edildi. Cebeci’nin telefonunda yapılan dijital incelemede, Savcı’ya gönderdiği "THC’mi (likit esrar) unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz" şeklindeki mesajlar, ikilinin Levent’teki ofis buluşmasını kanıtladı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Yazışmaların ardından gözaltına alınan TİMS&B şirketinin ortağı ve CEO'su Timur Savcı, kan ve saç örneği vermişti. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Savcı serbest bırakılmış, ancak olay dizi sektöründe büyük bir krize yol açmıştı.

JENERİKTEN SİLİNDİ, ŞİRKET İSMİ DEĞİŞTİ

Altı sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Teşkilat' dizisinin son bölümünde dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı. Dizinin jeneriğinden yapım şirketi TimsBi ile yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın isimleri tamamen kaldırıldı.

"DOUBLE CLİCK" DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Sektördeki iddialara göre, skandalın ardından yapım tarafında bir operasyon yürütüldü. 'Teşkilat' dizisi ekibinin artık faturalarını TİMS&B yerine, "Double Click" adlı yeni bir şirket üzerinden keseceği öne sürülüyor. Bu hamle, skandalın markaya verdiği zararı minimize etme çabası olarak yorumlandı.