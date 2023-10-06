Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 22 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:52

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 3 Ekim'de 234 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, belirlenen 21 adrese baskın yapıldı, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 1 patlayıcı mühimmat, 5 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 39 fişek, 25 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin 1'i savcılık, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.