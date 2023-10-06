Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 22 şüpheli tutuklandı!

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:50
Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 22 şüpheli tutuklandı!
Abone Ol google-news

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 3 Ekim'de 234 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, belirlenen 21 adrese baskın yapıldı, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 1 patlayıcı mühimmat, 5 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 39 fişek, 25 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin 1'i savcılık, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


adli kontrol Emniyet gözaltı Kayseri narkotik Operasyon şüpheli ticaret uyuşturucu uyuşturucu ticareti

İlgili Haberler

Türkiye'de yakalanan uyuşturucu baronu 'Kara Mamba'ya iade kararı

Türkiye'de yakalanan uyuşturucu baronu 'Kara Mamba'ya iade kararı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Arı kovanına uyuşturucu saklamıştı... 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi!

Arı kovanına uyuşturucu saklamıştı... 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi!

En Çok Okunan Haberler