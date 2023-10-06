Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 22 şüpheli tutuklandı!
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı aktarıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 3 Ekim'de 234 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, belirlenen 21 adrese baskın yapıldı, 25 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 1 patlayıcı mühimmat, 5 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 39 fişek, 25 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!
Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin 1'i savcılık, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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