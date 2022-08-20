Uyuşturucu verilerek öldürülen Aslıhan Sinem Çiçek'in annesi Cumhuriyet'e konuştu: 'Kızımın katillerini bulun'
Anne Remziye Çiçek, “Bilerek uyuşturucu verip, tecavüz etmek istemişler. Ölmeden önce iki kişinin ismini verdiği halde onlar şimdi dışarıda” diyerek gözyaşı döktü.
İzmir’de iş başvurusu için evden ayrılan ve daha sonra yol üzerinde vücuduna verilen aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi kızının çırpına çırpına ölümüne neden olanların bulunmasını istedi.
Kızının iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yırtık olduğunu, kollarında boğuşma izleri olduğunu anlatan anne Remziye Çiçek, “Bilerek uyuşturucu verip, tecavüz etmek istemişler. Kızıma ve gençlere uyuşturucu vererek ölüme sürükleyen bu insanların bulunmasını istiyorum. Polis, kızımın telefonlarını dahi incelemedi. Ölmeden önce iki kişinin ismini verdiği halde onlar şimdi dışarıda. Kızım için adalet istiyorum” diye konuştu.
Kuaför olma hayali kuran Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz’da iş görüşmesi için Bornova’da işyerine gitti. Görüşme bittikten sonra ayrılan genç kızdan bir daha haber alınamadı. Kızına telefonla ulaşamayan Çiçek ailesi, akşam eve gelmeyince polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı ararken yol üzerinde, genç bir kızın baygın halde bulunduğunu ve hastaneye kaldırıldığı ihbarını aldı. Hastaneye giden aile, yaralı olan kişinin kızları olduğunu tespit etti.
Genç yaşta kızını toprağa veren anne Remziye Çiçek, katillerin bulunması için çağrı yaptı.
‘GENÇLER ÖLMESİN’
Cumhuriyet’e konuşan anne Çiçek, “Kızım, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadı. En son araca binerken, kafede otururken görüntüleri var. Birileri kızıma uyuşturucu verip, tecavüz etmek istemiş. Kıyafetleri yırtık, kollarında boğuşma izleri vardı. Sinem direnince yol kenarına atmışlar. Kızıma ve gençlere uyuşturucu vererek ölüme sürükleyen bu insanların bulunmasını istiyorum. Sinem gitti, başka genç kızlar ölmesin” diye konuştu.
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