Uyuşturucudan tutuklanmıştı: Meclis'teki L’Actone kolonyalarının üzerindeki ambalajı sökmüşler
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de kullanılan L’Actone kolonyalarının üzerindeki ambalajın söküldüğü belirtti.
L’ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanmasının ardından salgın sürecinde TBMM’de L’ACTONE ürünlerinin kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu konu vekiller tarafından gündeme getirilmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Bugün ise L’Actone kolonyalarının üzerindeki ambalajın söküldüğü belirtildi.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i etiketleyerek dezenfektan ürününün üzerindeki ambalajın söküldüğü görüntüyü paylaştı. Hakverdi paylaşımına, "Soymuşlar!" notunu düştü.
Soymuşlar !@eczozgurozel https://t.co/5Mk9w9Wa6f pic.twitter.com/iWrUGwFpxb— Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) April 19, 2022
CHP'Lİ ÖZEL NE SÖYLEMİŞTİ?
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, L’ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde TBMM’de L’ACTONE ürünlerinin kullanıldığını belirtmişti. Özel’in paylaşımında şunları kaydetmişti:
“L’ACTONE Yönetim Kurulu Başkanı'nın tutuklandığı ve uyuşturucu baronu olduğu haberlerini okuduk. Genel Kurul dahil TBMM'de tüm yerleşkede pandemi başından beri yoğun olarak L’ACTONE ürünleri kullanılıyor. TBMM Başkanlığı, Tekirdağ menşeli bu şirket ile ilişkisini açıklamalıdır.”
TBMM'DEN AÇIKLAMA
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Alım tarihinde bilinmeyen ve bilinmesi de mümkün olmayan, sonradan açığa çıkan adli gelişmelerden hareketle İdari Teşkilatımıza, mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen alımlar sebebiyle kusur izafe edilemeyeceği açıktır” ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu, 20 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde havalimanında, Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderilen, Panama ve ABD üzerinden Almanya’ya ulaşan iki ayrı kargo üzerinde inceleme yaptı. Kargolarda 62 ve 49 kilogram olmak üzere siyah kokain ele geçirildi ve bu durum Türk makamlarıyla paylaşıldı.
Eski Türk-Amerikan İş adamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, Almanya’da ele geçirilen kokain nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
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