Uyuşturucuyla yakalanan 'polis memuru' tutuklandı

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun otomobilinde 460 gram esrar ele geçirildi. Polis memuru H.İ.Ö. tutuklandı.

DHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:04
Uyuşturucuyla yakalanan 'polis memuru' tutuklandı
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İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak- Bartın kara yolundaki uygulama noktasında önlem aldı.

Ekipler, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.İ.Ö.'nün otomobilini durdurdu.

460 GRAM ESRARLA YAKALANDI

Otomobilin bagajındaki çantada 460 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı. 


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