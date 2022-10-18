Uyuşturucuyla yakalandı, poşetleri toka için kullandığını söyledi
Bolu'da, bir miktar uyuşturucu ve kilitli poşetlerle yakalanarak tutuklanan Sinan Batur, savunmasında satışa hazırlamak için bulundurduğu kilitli poşetler için, "Poşetleri eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum" dedi. Mahkeme, Sinan Batur’u 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aralık ayında yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 2 tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ve kilitli poşetler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Sinan Batur 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Sinan Batur, karar duruşmasına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Sinan Batur, “Arabamın içerisinde bulunan kilitli naylon poşetler eşime aittir. O poşetleri eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum. Uyuşturucular ise bana aittir. Ama, satmak için değil kullanmak için bulunduruyordum. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, sanığın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Sinan Batur’u 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı.
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