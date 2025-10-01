Uzaklaştırma kararı olmasına karşın öldürülen Müeeser Becerir’in boşanma davası görüldü: 'Aile yılında cinayetler iki katına çıktı'

Davayı avukat Sevil Güçük Yalçın ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı takip ederken, duruşma 5 Kasım tarihine ertelendi.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Sakallı, “Aile yılı ilan edilen bir yılda kadın cinayetlerinin sayısı iki katına çıktı. Biz artık her gün yeni bir kadın cinayetine uyanıyoruz. Bir koruma uzaklaştırma kararı var. Bu noktada vatandaşın devletten beklediği koruma kararı uzaklaştırma kararı uygulanmasıdır. Bu koruma kararını uygulamayanlar, mevcut suç duyurularını ciddiye almayan kurumlar da, en az o katiller kadar sorumlu.” dedi.

“Korumak zorunda olduğunuz en temel hak yaşam hakkıdır” diyen Sakallı, “Yaşam hakkını korumuyoruz. Özellikle kadınların yaşam hakkını korumuyoruz. Bir korku çemberi örüyoruz kadınlar üzerinde. Ancak bu böyle olmayacak. Onların hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"İÇİŞLERİ BAKANI KADIN CİNAYETLERİ İÇİN NE YAPIYOR"

Duruşma sonrası adliye önünde bir açıklama yapıldı ve “Alınan kararlara rağmen kadınlar neden korunmuyor? Katiller silahları nereden buluyor? Kadınlara kapıyı açmamalarını öneren İçişleri Bakanı kadın cinayetleri için ne yapıyor? Konuşma bahanesiyle kadınlar öldürülürken aile arabuluculuğu nasıl gündem olabiliyor” denildi.