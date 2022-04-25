Üzerine ağaç düşen 4. sınıf öğrencisi öldü

25 Nisan 2022 Pazartesi, 18:24

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Develi ilçesi merkez Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş’ın üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nisa Gülden Sırataş hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



