Üzerine ağaç düşen 4. sınıf öğrencisi öldü

Kayseri’nin Develi ilçesinde 23 Nisan'da üzerine ağaç düşen 4. sınıf öğrencisi, yaşam mücadelesini kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 18:24
Üzerine ağaç düşen 4. sınıf öğrencisi öldü
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Develi ilçesi merkez Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş’ın üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nisa Gülden Sırataş hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Hastane 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kaza

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