Üzerine bastığı yılanın ısırdığı kadın öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken üzerine bastığı yılanın ısırdığı Gülşahin Çakmak (76) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:34
Üzerine bastığı yılanın ısırdığı kadın öldü
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Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sebzeciler köyünde meydana geldi.

İlçede tarımla uğraşan Gülşahin Çakmak, evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada, otların arasındaki yılana bastı.

Yılanın ısırdığı Çakmak, komşuları tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Daha sonra Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çakmak hayatını kaybetti.


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