Üzerine yıldırım düşen sürüde 60 koyun öldü
Afyonkarahisar'da arazide otlayan sürünün üzerine yıldırım düşmesinin ardından 60 koyun öldü.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çaykışla köyünde koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü.
Edinilen bilgilere göre, arazide koyun otlatan A.Ü. ve K.K. isimli kişilerin sürüsünün üzerine düşen yıldırım sonucu her iki sahsa da ait 60 koyun telef oldu. Çobanlar yıldırım düşmesinden son anda kendilerini kurtarırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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