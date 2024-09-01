Üzerine yıldırım düşen sürüde 60 koyun öldü

Afyonkarahisar'da arazide otlayan sürünün üzerine yıldırım düşmesinin ardından 60 koyun öldü.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 17:46
Üzerine yıldırım düşen sürüde 60 koyun öldü
Abone Ol google-news

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çaykışla köyünde koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü.

Edinilen bilgilere göre, arazide koyun otlatan A.Ü. ve K.K. isimli kişilerin sürüsünün üzerine düşen yıldırım sonucu  her iki sahsa da ait 60 koyun telef oldu. Çobanlar yıldırım düşmesinden son anda kendilerini kurtarırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.



afyonkarahisar haberleri Yıldırım haberleri

İlgili Haberler

Afyonkarahisar'da hasat başladı: Yüksek miktar K vitamini içeriyor

Afyonkarahisar'da hasat başladı: Yüksek miktar K vitamini içeriyor
Afyonkarahisar Valiliği, Başkan Burcu Köksal'ı protokolde plastik sandalyeye oturtmaya çalıştı

Afyonkarahisar Valiliği, Başkan Burcu Köksal'ı protokolde plastik sandalyeye oturtmaya çalıştı
Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi açıldı

Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi açıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler