AfyonKarahisar Valiliği, Başkan Burcu Köksal'ı protokolde plastik sandalyeye oturtmaya çalıştı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:25

Güncelleme: 26.08.2024 - 14:46

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Valiliği'nin Kocatepe’de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katıldı. Köksal, etkinlik için hazırlanan protokolde plastik sandalyeye oturtulmak istendi.

Duruma tepki gösteren Köksal, valiliğe ''Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Bu mu yani? Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?'' dedi.

Burcu Köksal, sonrasında plastik sandalyeye oturmayı reddederek protokoldeki metal ayaklı sandalyelerden birine oturdu.

KÖKSAL'DAN AÇIKLAMA: SAYGISIZLIK AFYONKARAHİSAR HALKINA

Konuya ilişkin olarak Köksal Cumhuriyet'e konuştu. Köksal şunları söyledi:

Ben Afyonkarahisarlı hemşehrilerimin 2 kişiden birinin oyunu almış bir belediye başkanıyım, bu yapılan saygısızlık bana değil Afyonkarahisar halkına yapılmıştır. Afyonkarahisarlı hiç bir vatandaşıma saygısızlık yaptırmam… Saygısızlık yapmaya çalışanlara karşı da Afyonkarahisar halkının onurunu korurum.