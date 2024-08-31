Afyonkarahisar'da hasat başladı: Yüksek miktar K vitamini içeriyor

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde geçtiğimiz aylarda ekimi yapılan karnabahar da hasat başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 11:06
Afyonkarahisar'da hasat başladı: Yüksek miktar K vitamini içeriyor
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Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile İlçe Müdürü Onur Bostancı’nın katılımlarıyla Karnabahar hasadı yapan üreticilerimiz ziyaret edildi. Ziyaret sonrası kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olan karnabahar, barındırdığı yüksek miktar K vitamini ve C vitamini sayesinde bağışıklık destekleyici ürün olarak önemli bir yere sahiptir. Ürün gelişimi, rekolte ve fiyattan memnun olan üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


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