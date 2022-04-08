Uzman çavuş, askerlik şubesi önünde doktoru öldürdü

Denizli'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA
08 Nisan 2022 Cuma, 14:45
Uzman çavuş, askerlik şubesi önünde doktoru öldürdü
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Olay, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre önce Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli'de kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arasında tartışma çıktı.

Bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal'a ateş etti. Dr. Ünsal, saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. 



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