Uzman çavuşun şüpheli ölümü: Parktaki bankta ölü bulundu
Gaziantep'te geçici olarak görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, kent merkezindeki parkta kafasına sıkılmış halde ölü bulundu.
Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda iddiaya göre, vatandaşlar, sabah erken saatlerde parktaki bir bankta hareketsiz şekilde duran birini fark etti.
Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
UZMAN ÇAVUŞ ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hareketsiz şekilde duran şahsın, kafasına sıkılmış halde öldüğünü belirledi.
Ekiplerin incelemesinde, ölü bulunan şahsın kentte geçici olarak görev yapan uzman çavuş Turgay K. isimli kişi olduğu tespit edildi.
CİNAYET VEYA İNTİHAR ŞÜPHESİ
Parktaki bankta ölü bulunan uzman çavuş Turgay K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet yada intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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