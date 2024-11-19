Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:55

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:55

MSB Uzman erbaş alımı ilanını yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin 450 olmak üzere toplamda 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 18 Kasım'da başlatılan uzman erbaş alımı başvuruları 6 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması ve sonrasında sınav ücretinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav ücreti; başvuru formunun doldurulmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.