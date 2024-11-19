Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayı politika faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere faiz kararı Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında önümüzdeki günlerde açıklanacak. Özellikle "Faizler düşecek mi, yükseltilecek mi?" sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı faiz kararı tarihi...
Kasım ayı faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından bekleniyor. Bilindiği üzere faiz kararı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK tarafından belirleniyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan takvimde PPK takviminde belli oldu. Peki, Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı faiz kararı tarihi...
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
Eylülde enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiği belirtilen duyuruda "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurtiçi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir" değerlendirmelerine yer verildi.
Duyuruda, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin ise son dönemdeki veri akışı ile arttığı vurgulanarak, "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" ifadesi kullanıldı.
Para politikasındaki kararlı duruşun yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği aktarılan duyuruda, Kurulun politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediği bildirildi.
Duyuruda, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."
MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.
FAİZİN SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını ilişkin Reuters anketine katılan 19 kurum TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutmasını bekliyor. Ankette faiz indiriminin aralık ve ocak ayında yapılacağı tahminleri öne çıkıyor.
Ankete katılanların altısı aralık ayında faiz indiriminin yapılacağını öngörürken, sekiz kurum ocak ayında ilk faiz gevşemesinin gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
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