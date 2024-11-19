Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayı politika faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Kasım ayı faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından bekleniyor. Bilindiği üzere faiz kararı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK tarafından belirleniyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan takvimde PPK takviminde belli oldu. Peki, Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı faiz kararı tarihi...