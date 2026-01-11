Uzman isimden ‘işiniz yoksa dışarı çıkmayın’ uyarısı: İstanbul’da okullar tatil edilecek mi?

Türkiye, kutup kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye’de birçok kentte yoğun kar yağışı beklentisi var.

Söz konusu durum hakkında değerlendirmeler yapan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

“Dün gece İstanbul’da gök gürültüsü ve şimşek vardı. Bu zaten kuvvetli yağmurun şeyiydi, göstergesiydi. Çünkü büyük bulutlar vardı. Bu bulutlar içerisinde düşey hareketlerinden dolayı gök gürültüsü, sağanak yağış oldu. Bu sabah da etkili bir yağış vardı İstanbul'da. Sadece İstanbul'da mı? Hayır. İç Anadolu'da, Güney Ege'den Muğla'dan şöyle bir koridor çizersek İç Anadolu'yu da geçerekten Eskişehir, Kütahya'ya kuvvetli yağmur bugün devam ediyor. Bunun dışında yine Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar genellikle yağmur şeklinde çünkü sıcaklık düşmedi.

Rüzgar hafifledi çünkü dün kuvvetli lodostan dolayı sıcaklıklar yüksekti. Lodos durdu. Şimdi, lodos durduktan sonra bir geçiş dönemi yaşıyor. Çünkü rüzgâr kuzeye dönecek. Akşam saatlerinde İstanbul'da, Marmara'da rüzgâr kuzeye dönerekten sıcaklığı daha da düşürecek. Bugün İstanbul'da en fazla sıcaklık 8° - 9° civarında olur. Ama Anadolu'daki sıcaklıklar biraz daha düşük tabii ki.

“YAĞIŞLAR KIYILARDA YAĞMUR, İÇ KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE OLACAK”

İç Anadolu'nun güneyinde doğusunda genel güneyli rüzgârlar devam ediyor. Lodos devam ediyor. Daha önce Marmara'ya gelecek kuzeyli rüzgârlar. Ondan sonra Anadolu'ya doğru geçecek ve dolayısıyla Anadolu'da sıcaklıkları düşürecek ve kar yağışını başlatacak. Kar yağışı bugünden itibaren başlıyor. Nerelerde başlıyor? İç Anadolu'nun kuzeyinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde. Nerelerde yağış yok? Yağış Doğu Karadeniz'de yok. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yok. Bir de Ege bölgesinin kıyısında yok. Diğer yerlerde yağış var. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu genel bir değerlendirme olarak bu şekilde yaptıktan sonra gelelim bölgesel değerlendirmeye bakalım.

İstanbul’da bugün yağmur devam edecek. Hatta çok kuvvetli yağmurlar yağmur vardı sabahtan beri. Biraz hafifledi ama gene devam edecek bu. Bu yağış kuvvetli yağış Anadolu'ya doğru geçiyor. Ankara'da da yani o bölgelerde de yağışı kuvvetlendirecek. Sıcaklık akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi ile düşecek. Anadolu'nun büyük bir kesiminde karla karışık yağmur ve kar başlayacak.

“İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GECE YARISINDAN SONRA BAŞLAYACAK”

Ama İstanbul'da kar yağışı gece yarısından sonra başlayacak. Ama akşam saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmuru İstanbul görecek. Kar yağışı. Hani geçen ki kar yağışından da bir tık yukarıda gibi gözüküyor ve bir de bütün şehri kaplayacak gibi. Hani geçen kar yağışı kuzey ilçeleri daha fazla kaplamıştı ve Avrupa yakasını kaplamıştı.

Dolayısıyla gece yarısından sonra da kar direkt kar yağışına girecek. Yani karla karışık yağmur değil, kar yağışına. İstanbul'un büyük bir bölümünde bu kar yağışı görülecek. Sadece İstanbul'da mı? Hayır tabii, Marmara'da. Marmara'nın güneyi ve doğusunda kar kar yağışı etkili olacak gece yarısından sonra. Karadeniz'de ve Anadolu'da da kar yağışı etkili olacak.

“BİR YARIN İŞİNİZ YOKSA HİÇ DIŞARI ÇIKMAYIN”

Bir yarın işiniz yoksa hiç dışarı çıkmayın. Bu birincisi. Çünkü İstanbul gibi bir yerde böyle bir kar yağışı kargaşaya neden olacaktır. Yani hem trafik açısından hem diğer konularda. Onun için işiniz yoksa erteleyin. Salı gününe erteleyin, çarşamba gününe erteleyin. Çünkü salı günü azalacak bu kar yağışı. Sabah erken saatlerden sonra İstanbul'da duracak. Yerel yönetimlere de şunu söyleyelim.

Gece kar yağışı başlayacak dedik İstanbul'da. Kar yağışı başlamadan yollara solüsyon veya tuz atmaları lazım. Kar yağdıktan sonra üzerine atılan solüsyonun bir önemi yok. O o karı eritmeyecektir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin bu akşamdan itibaren işleri biraz artacak gibi geliyor.”