Uzmandan 'Marmara depremleri' değerlendirmesi: Yoğunlaştığı yeri açıkladı

Bugün İstanbul’da hissedilen bir deprem daha oldu.

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.7, AFAD ise 3.6 olarak duyurdu.

Tüysüz’ün değerlendirmesi şöyle:

"1-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmara Denizi içerisinde meydana gelen depremlerin dağılımı (AFAD). Kırmızı çizgiler diri fayları gösterir (MTA). Depremlerin yoğunlaştığı yer Orta Marmara Çukurluğu’dur.

Orta Marmara Çukurluğu Kuzey Anadolu Fayının ana (kuzey) kolu üzerinde fayların etkinliği sonucunda gelişmiştir. Buradaki çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa faylar vardır, 2 Ekim’deki ve bugünkü deprem olasılıkla bu faylar tarafından oluşturulmuştur."