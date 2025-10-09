Uzmandan 'Marmara depremleri' değerlendirmesi: Yoğunlaştığı yeri açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 16:51:00
Haber Merkezi
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti ve "Depremlerin yoğunlaştığı yer Orta Marmara Çukurluğu’dur" dedi.

Bugün İstanbul’da hissedilen bir deprem daha oldu.

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.7, AFAD ise 3.6 olarak duyurdu.

Tüysüz’ün değerlendirmesi şöyle:

"1-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmara Denizi içerisinde meydana gelen depremlerin dağılımı (AFAD). Kırmızı çizgiler diri fayları gösterir (MTA). Depremlerin yoğunlaştığı yer Orta Marmara Çukurluğu’dur.

Orta Marmara Çukurluğu Kuzey Anadolu Fayının ana (kuzey) kolu üzerinde fayların etkinliği sonucunda gelişmiştir. Buradaki çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa faylar vardır, 2 Ekim’deki ve bugünkü deprem olasılıkla bu faylar tarafından oluşturulmuştur."

