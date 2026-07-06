Uzmandan uyarı: 'Yazın sinek ısırıklarını hafife almayın'

Yaz aylarında sinek ve böcek ısırıklarının neden daha sık görüldüğünü anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Osman Vural, "Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla sivrisinek ve diğer böcek ısırıkları da daha sık görülmeye başlıyor. Açık havada geçirilen sürenin uzaması, ince kıyafetlerin tercih edilmesi ve doğa ile temasın artması, cildin böcek temasına daha açık hale gelmesine neden oluyor. Çoğu zaman hafif belirtilerle seyreden sinek ısırıkları bazı durumlarda ciddi reaksiyonlara, enfeksiyonlara ve hatta alerjik şoka yol açabiliyor" diye konuştu.

Uzm. Dr. Vural, "Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle sivrisinek ve diğer böcek türlerinin aktivitesi artıyor. Yaz aylarında insanların açık havada daha fazla zaman geçirmesi ve ince, koruyuculuğu düşük kıyafetler tercih etmesi, cildin böcek temasına maruz kalma riskini artırıyor. Ayrıca doğa ve açık hava odaklı tatillerin bu dönemde yaygınlaşması, kişileri böceklerin doğal yaşam alanlarına daha fazla yaklaştırıyor. Tüm bu nedenlerle sinek ve diğer böcek ısırıkları yaz aylarında daha sık görülüyor” diye konuştu.

''HER BÖCEK ISIRIĞI AYNI DEĞİL''

Sivrisinek, arı, kene ve diğer böcek ısırıkları arasında farklar bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Vural, “Sivrisinek ısırıkları genellikle küçük, kaşıntılı ve kırmızı kabarıklıklar şeklinde ortaya çıkar. Arı sokmaları çoğu zaman daha ağrılıdır ve sokulan bölgede belirgin şişlik oluşturur. Keneler ise diğer böceklerden farklı olarak cilde tutunur ve uzun süre yapışık kalabilir. Kene çıkarıldıktan sonra tutunduğu bölgede küçük bir iz veya hafif kızarıklık görülebilir” ifadelerini kullandı.

''BASİT REAKSİYONLA TEHLİKELİ TABLO KARIŞTIRILMAMALI''

Sinek ısırıklarının çoğunda hafif kızarıklık, kaşıntı ve küçük çaplı şişliklerin normal kabul edildiğini söyleyen Uzm. Dr. Vural, bazı belirtilerin ise alarm işareti olabileceğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Vural, “Şişliğin hızla yayılması, yüksek ateş, nefes darlığı, baş dönmesi veya genel durum bozukluğu gibi belirtiler ciddi bir reaksiyonun işareti olabilir. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılmalıdır” dedi.

Kaşıntı, kızarıklık ve hafif şişliğin genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden gerileyebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Vural, bazı kişilerde daha geniş çaplı lokal şişliklerin de görülebileceğini söyledi. Vural, “Şişliğin giderek büyümesi, şiddetli ağrı, akıntı, ateş, halsizlik ya da belirtilerin bir haftadan uzun sürmesi halinde doktora başvurulmalıdır” dedi.

''ÇOCUKLAR VE HASSAS CİLT YAPISINA SAHİP KİŞİLER DAHA RİSKLİ''

Çocuklarda ve atopik dermatit gibi hassas cilt hastalığı bulunan kişilerde bağışıklık sisteminin daha belirgin tepki verebildiğini belirten Uzm. Dr. Vural, bu nedenle sinek ısırıklarına bağlı kaşıntı, kızarıklık ve şişliğin daha yoğun görülebildiğini söyledi.

''KAŞIMAK ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR''

Sinek ısırıklarının yalnızca kaşıntı ile sınırlı olmadığını kaydeden Uzm. Dr. Vural, “Yoğun kaşıma sonucu cilt bütünlüğü bozulduğunda bakteriler bölgeye yerleşebilir ve enfeksiyon gelişebilir. Bu nedenle bölgenin kaşınmaması ve temiz tutulması önemlidir” diye konuştu.

Bazı sivrisinek türlerinin enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasında rol oynadığını hatırlatan Uzm. Dr. Vural, “Sıtma, Batı Nil humması, dang humması, Chikungunya ve Zika virüsü gibi hastalıklar sivrisinekler aracılığıyla bulaşabiliyor. Bu hastalıkların görülme sıklığı bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de rutin olarak yaygın görülmese de iklim değişiklikleri ve seyahatler nedeniyle küresel riskler yakından takip ediliyor” dedi.

''İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ''

Sinek ısırığı sonrası ilk yapılması gerekenlere de değinen Uzm. Dr. Vural, “Öncelikle bölge sabunlu suyla temizlenmeli. Ardından 10-15 dakika süreyle soğuk uygulama yapılması kaşıntı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. Gerekli durumlarda hekim önerisiyle antihistaminik ilaçlar veya kısa süreli topikal kortikosteroid kremler kullanılabilir” açıklamasında bulundu.

''ALERJİK ÇOK BELİRTİLERİNE DİKKAT''

Bazı durumlarda sinek ısırıklarının ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Vural, “Nefes darlığı, dil veya boğazda şişme, yaygın kurdeşen, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma hissi veya bilinç kaybı anafilaksi olarak bilinen ciddi alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir. Bu durumda derhal acil tıbbi yardım alınmalıdır” dedi.

''KORUNMAK İÇİN BASİT ÖNLEMLER ETKİLİ OLABİLİR''

Yaz aylarında sinek ısırıklarından korunmak için alınabilecek önlemleri sıralayan Uzm. Dr. Vural, “Açık renkli ve uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli, riskli bölgelerde sineklik ve cibinlik kullanılmalı, sivrisineklerin üreyebileceği durgun su kaynaklarından uzak durulmalı ve uygun sinek kovucu ürünlerden yararlanılmalıdır. Özellikle çocuklar ve hassas cilt yapısına sahip bireylerde bu koruyucu önlemler daha da önemlidir” diyerek sözlerini noktaladı.