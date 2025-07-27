Uzmandan uyarı: Yeni ev ararken yangın güvenliğini atlamayın

Bilkent Güzel Sanatlar, Tasarım, ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Semiha Yılmazer, apartman ve konut yangınlarına yönelik yurttaşların alması gereken önlemlere ilişkin; “Özellikle çok katlı konutlardaki yangın merdivenleri ile giriş antresinin dumandan arındırılmış bir sisteme sahip olmasına bakılmalı. Kaçış rotası üzerinde olması gereken; yangın söndürme sistemi ile kabini, alarm butonu ve kaçış yönü levhası kontrol edilmeli. Yönetici dedektörler, alarm sistemleri, su tankı, asansör bakımı ve yangın paneli bakımları gibi güvenlik sistemlerinin denetimden geçtiğinden emin olunmalı. Diğer ev sahiplerinin yangın ve deprem gibi olası tehlikelere karşı farkındalıklarının ne olduğunu belirlenmeli” dedi.

Son zamanlarda apartman ve ev yangınları Türkiye’de gündeme çok sık geliyor. Yurttaşların can güvenliğini tehdit eden yangın sorununa ilişkin Bilkent Güzel Sanatlar, Tasarım, ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Semiha Yılmazer, Cumhuriyet’e konuşarak, yurttaşlara rehberlik edecek bilgiler paylaştı.

APARTMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKIYOR?

Yılmazer, apartmanlarda çıkan yangınların kontrolünü ve denetimini yangın yönetmeliğinin belirlediğini vurgulayarak, “Konutların yapı ruhsatı alabilmesi için bu yönetmeliğin gereği uygulanmak zorundadır. Bu nedenle, özellikle yeni yapılarda çıkan yangınların temel nedenleri arasında kullanıcı hataları ve ihmalleri olasılığı yüksektir. Ülkemizde yangın güvenliği konusunda görülen en yaygın eksiklik denetim ve bakım. Yangın yönetmeliği sonrası yapılan binalarda yapı ruhsatı için yangın sistemlerinin sağlanması gerekmektedir. Ancak yapı ruhsatı öncesi yapı denetim sistemlerindeki zafiyet ve oturum ruhsatı sonrasında da bina yöneticilerinin denetim ve bakım konularındaki farkındalıklarının yeterli düzeyde olmaması eleştirilmektedir” dedi.

YENİ EV BAKAN YURTTAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Yeni ev bakan yurttaşların yangın kontrolü ve denetimine ilişkin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Yılmazer; “Özellikle çok katlı konutlardaki yangın merdivenleri ile giriş antresinin dumandan arındırılmış bir sisteme sahip olmasına bakılmalı. Kaçış rotası üzerinde olması gereken; yangın söndürme sistemi ile kabini, alarm butonu ve kaçış yönü levhası kontrol edilmeli. Yönetici dedektörler, alarm sistemleri, su tankı, asansör bakımı ve yangın paneli bakımları gibi güvenlik sistemlerinin denetimden geçtiğinden emin olunmalı. Diğer ev sahiplerinin yangın ve deprem gibi olası tehlikelere karşı farkındalıklarının ne olduğunu belirlenmeli” diye konuştu.

HALİHAZIRDA EV SAHİBİ OLAN YURTTAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Yılmazer, halihazırda ev sahibi olan yurttaşlar için de “Portatif yangın söndürücülerin son kullanım tarihine bakılarak yenilenme talep edilebilir. Evlerinde köpük mantolama sistemi gibi zehirli gaz salınımına neden olabilecek malzeme kullanımını engellenebilir. Kaçış yolu üzerinde ayakkabı, bisiklet, saksı ve süs eşyası gibi malzemelerin konmasına karşı çıkılabilir” önerilerinde bulundu. Bir apartmanda kesinlikle bulunması gereken yangın güvenlik sistemlerini de hatırlatan Yılmazer, “Duman dedektörleri, doğal gaz dedektörleri, alev dedektörleri gibi yangın tespit sistemleri ile otomatik ve portatif olmak üzere söndürme sistemlerinin kurulumu yapılmalıdır. Kaçış yolları olarak koridorlar ile yangın merdivenlerinin engelden ve dumandan arındırılmış olması sağlanmalıdır. Tüm ilkeler ve sistemler yangın yönetmeliğinde mevcuttur” dedi.

TEKNİK YANGIN ÖNLEMLERİ NELERDİR?

Yılmazer, apartmanlarda yangın yönetmeliğine göre belirlenen teknik bilgilere de değindi. Taş, alçı, mermer ve granit gibi doğal malzemeler ile tuğla ve seramik gibi yüksek ateşte pişirilmiş malzemelerin yangına en dayanıklı malzemeler olduğuna dikkat çeken Yılmazer, “Ülkemizde binaların yapım sistemlerinin betonarme olması ve çoğunlukla tuğla kullanılması yangına dayanım açısından avantajlı olmakla beraber, mantolama sistemlerinde EPS, XPS gibi köpük sistemlerinin tercih edilmesi ve bazı cephe elemanlarında ahşap ve cila gibi malzemelerin kullanılması yangın denetiminde zafiyet oluşturmaktadır” diye konuştu.