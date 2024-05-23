Uzmanı açıkladı: Klima alırken nelere dikkat edilmeli?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:39

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:39

Antalya Makine Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Atmaca ınverter kompresörlü klimanın ekonomi ve çevre açısından daha avantajlı olduğunun altını çizdi.

Atmaca, "Mühendislik bakış açısı ile biz ısı kaybına, kazancına bakarız. Duvarların yalıtım durumu, odanın baktığı yönler, kaçıncı katta olduğu, gölge noktaları gibi faktörleri dikkate alırız. Performans açısından gereğinden büyük kapasitede, yüksek fiyatlı bir klima ortamı çok çabuk soğutacak ve gereğinden düşük kapasiteli klima seçmek de istediğimiz konfor şartlarına ulaşamamak anlamına taşıyacak. Başta ucuza almışız gibi hissedeceğiz ama zamanla klimayı çok düşük santigrat derecelerde çalıştırdığımız için, aradaki fark elektrik faturamıza yansıyacak. Klimaların montajında iç ünite ve dış ünite arasındaki mesafenin mümkün mertebe yakın olmasının, aradan geçen borudaki gazın sıcaklığına etkisi dolayısıyla da verimine etkisi bakımından avantajlı" dedi.

Atmaca, ayrıca klimanın odada, dekorasyona göre, doğrudan doğruya kullanıcılara cereyan etkisi yapmayacak şekilde monte edilmesi tavsiyesinde bulundu.



YAZIN İDEAL KLİMA DERECE AYARI 24- 25 DERECE

Klimanın 24-25 derece santigrat dereceye ayarlanarak kullanılmasının, enerji tüketimi açısından ve sağlık açısından doğru aralık olduğu bilgisini veren Atmaca, yatak odalarında uyku saatlerinde bunun metabolik aktivite seviyesinin düşmesi nedeniyle 27-28 dereceye ayarlanabileceğini söyledi. Atmaca, klimanın 18 derece gibi düşük seviyelerde çalıştırılmasının, hem enerji tasarrufu hem de ani soğuma nedeniyle klimanın açıp kapama tekrarını attırması bakımından sağlıksız olduğunu söyledi.

HAFTADA BİR FİLTRELERi YILDA BİR BORULAR TEMİZLEYİN

Klimaların hijyenik ve enerji tasarruflu kullanımı için filtrelerinin haftada bir temizlenmesi gerektiğini söyleyen Atmaca, temizlemenin, filtrelerin şebeke suyunda yıkanması ya da vakum gücü yüksek olmayan bir süpürge ile tozun arındırılması yolu ile yapılması gerektiğine işaret etti.

Atmaca, filtrenin toz bezi ile temizlenmesi halinde gözeneklerinin aşınabileceği, yıkandıktan sonra güneş altına konulması ile plastik aksamının deforme olabileceği uyarısını yaparak “Filtre tozla dolarsa klimaya giren hava filtreden yeterli debide çıkmaz ve ortamı konforlu hissettirmez, kompresör çalışacak, elektrik çekilecek verimsiz kullanım olacaktır” dedi.

Klima borularının da zamanla küf, bakteri ve mantar oluşumu nedeniyle yılda bir kez klima servisi tarafından temizlenmesi gerektiğine işaret eden Atmaca, "Bu temizliği monteli şekilde yapmasınlar, klimayı söktürsünler atölye ortamında kimyasalla temizlenip o kimyasalı arındıracak yıkama işleminin yaptırsınlar. Böylece yoğuşma tavaları tertemiz olur, elektrik tesisatı da yenilenmiş olur. Bu neden önemli. Klima yangınları ile karşılaşıyoruz bundan kurtulmak için duvardan de-monte edilerek atölye ortamında temizlenip monte edilirken elektrik tesisatı yenilenmiş oluyor. Böylece hem sağlıklı hem enerji tasarruflu hem de yangın riskine karşı korumalı bir klima kullanımı elde ediliyor” dedi.

Dış ünite temizliğinde, özellikle kuşların yaptığı yuvaların bozulması uyarısını yapan Atmaca, dış ünite etrafındaki odun parçalarının yangına davetiye çıkardığını söyledi.