Uzmanı gidiyor, asistanı zor koşullara mahkûm ediliyor: Hekim karmaşası!

Uzman hekimlerin yurtdışına gitmesi ve asistan hekimlerin henüz meslek hayatlarının başında yaşadığı sıkıntılar sağlık sisteminde hekim yetersizliği nedeniyle tehlike çanlarının çalmaya devam edeceğini gösteriyor. "Varsın gidiyorlarsa gitsinler bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz" bakış açısıyla yönetilen sağlık sistemi hekimin emeğine saygı göstermezken halkın sağlık hakkını da tehdit ediyor.

'BASKI İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR'

Asistan hekimlerin yaşadığı sorunlara ilişkin gazetemiz Cumhuriyet'e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, "Hekimler neden gidiyor sorusunu sormayanlar, Çözümü genç hekimleri sistemin içine plansızca sürmekte bulmuştur. 2022'den itibaren Tıpta Uzmanlık Sınavı ile alınan asistan kadroları üç katına çıkarılmış, ancak eğitim altyapısı güçlendirilmemiştir. Bu tablo, sağlık yönetimindeki savrulmanın açık göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na göre 2002-2003'te 4 bin 804 öğrenciye 7 bin 172 öğretim üyesi düşmekte iken, 2023-2024'te 15 bin 382 öğrenciye 19 bin 39 öğretim üyesinin eğitim verdiğini belirten Uğur, "24 yıllık siyasi iktidar döneminde öğrenci sayısı katlanmış, eğitim niteliği gerilemiştir. Vakıf Üniversitelerinde hastane olmadan tıp fakülteleri açılmış, öğretim üyesi bulunmayan bölümlere asistan hekimler yerleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bazı eğitim ve araştırma hastanelerinde öğretim görevlisi olmadığından o bölümler kapatılmakta iken vakıf hastanelerinde asistan hekim yetiştirilmeye devam edilmektedir. Asistan hekimler can güvenlikleri hiçe sayılarak uzun çalışma saatlerine mahkûm edilmekte, baskılara ve yoğun çalışma temposuna dayanamayarak intihar etmekteler. Buralarda genç hekimler, yeterli hasta görmeden, ameliyata girmeden, akademik eğitim almadan uzman hekim gibi yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu, genç hekimlerin emeğine de halkın can güvenliğine de ihanettir" diye konuştu.

'BEDELİNİ YURTTAŞ ÖDÜYOR'

Zorlu ve kötü çalışma koşullarında çalışmaya zorlanan uzman hekimlerin ülkeden ayrıldığını ve böylece onların yetiştireceği yeni uzman hekimlerin de niteliksiz koşullara mahkûm edildiğini ifade eden Uğur, "Bu bir kısır döngüdür ve bedeli yurttaşlarımıza ödetilmektedir. 24 yıllık iktidar döneminde sağlık hizmeti kamusal hak olmaktan çıkarılıp piyasa modeline teslim edilmiştir. Şehir hastaneleriyle sağlık bütçesi kira sözleşmelerine bağlanırken, tıp eğitimi ve insan gücü planlaması ihmal edilmektedir. Sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran, genç hekimleri güvencesizliğe iten, halkın sağlığını piyasa mantığına teslim eden bu anlayışı kabul etmiyoruz" dedi.