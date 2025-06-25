Uzmanından İstanbullulara kritik uyarı: 'Sıcaklık 40 dereceye dayanacak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul dahil pek çok il için sıcak hava uyarısı geldi.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek,MGM ve Kandilli'nin uyarısının ardından artan sıcak havaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını söyleyen Tek, Kuzey Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava dalgası olduğunu ifade ederek "Bu sıcak hava dalgası bugünden itibaren etkisini daha da fazlasıyla göstermeye başladı. Hafta sonuna kadar da bu sıcak hava dalgasının etkisi sürecek. Öncelikle güney bölgelerimiz etkileniyor" dedi.

Özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık değerlerinin 40 derecelere yaklaştığını belirten Tek, "Güneydoğu Anadolu'da da 40 derecelerin üzerine çıkıyor. Örneğin Antalya'da 39 derecelere kadar çıkacak sıcaklıklar. Ege'de Aydın civarında yine 40 dereceler, İzmir'de 37-38 dereceleri buluyor. Kuzeye geldiğimizde yavaş yavaş başkente gelin. Başkentte de 35- 36 dereceler görülecek. İstanbul'da da yine 35 derecelere kadar çıkıyor sıcaklıklar" diye konuştu.

"NEMLE BUNALTICILIK DAHA DA ARTACAK"

Tek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da şöyle bir şey var. Poyraz biraz hafif rahatlatıyor gibi gözükse de bazen, iç kesimlerde bu sıcaklık değerlerini 30'lu derecelerde görüyoruz. Tabii ki bu sıcaklık değerleri gölgedeki sıcaklık değerleri. Güneşe çıktığınızda bu sıcaklık değerlerini biraz daha fazla hissedebilirsiniz veya sirkülasyonun yüksek olmadığı yerlerde, rüzgar almadığınız yerlerde yer yer bu sıcaklık değerleri 39 derecelere kadar çıkabilir. Tabii beraberinde özellikle İstanbul'da nem de var. Nemle bunaltıcılık daha da artıyor. Nem arttığı için vücudun terleme mekanizması, yani soğuma mekanizması vücudu soğutan mekanizma düzgün çalışmıyor. Normalde vücudumuz bir ısı enerjisi üretir. Biz ısı enerjisini terleme yoluyla vücut sıcaklığını düşürürüz; ama havadaki nem miktarı fazla olduğunda vücudumuz üzerinde biriken ter yani su havaya karışamaz yüzümüzden ter akmaya başlar."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan 25-27 Haziran arasında aşırı sıcakların etkili olacağı uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çarşamba gününden Cuma gününe kadar süreceği öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 derece aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir. Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler güneş ışınlarının dik geleceği 11.00 ile 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır." ifadelerine yer verildi.

BAZI SAATLER İÇİN "GÜNEŞTE KALMAMA" UYARISI

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Tek, "Önce ısı bitkinliği oluşuyor. Daha sonra sıcaklık çarpması meydana geliyor. Isı bitkinliğinde bulantı, bilinç kaybına doğru gitmeye başlıyor. Halsizlik medyana geliyor. Bunun için de alınması gereken önlemler var. Sıcak hava dalgasında özellikle saat 10.00 -16.00 saatleri arasında direkt güneş ışınına maruz kalmamamız gerekiyor. Yine spor ve egzersiz faaliyetlerimiz varsa, yürüyüş gibi faaliyetlerimiz, bunları sabah ve akşam saatlerinde yapmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bol su tüketmemiz gerekiyor. Günde 8-10 bardak su tüketmemiz gerekiyor vücudun dengesini yerine getirebilmek için. Gölge ve serin yerleri tercih edeceğiz. Alkol ve aşırı kafein ürünlerinden kaçınıyoruz. Ağır proteinli, yağlı ürünlerden kaçınıyoruz. Yine açık renk elbiseler, şemsiye, güneş gözlüğü, pamuklu elbiseler, bunları kullanıyoruz. Bol sebze tüketiyoruz, suyu bol tüketiyoruz. Tabii AVM'ler alternatif olabilir. Klima imkanı olamayanlar için. Tabii risk grupları var. Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar, bir de ayrıca doğadaki hayvanlar var sokak hayvanları ve diğer hayvanlar. Onlar için de uygun alanlara su bırakmamızda fayda var" diye konuştu.

"TEMMUZ VE AĞUSTOS'TA MARUZ KALACAĞIZ"

Sıcak hava dalgası sıklığının ilerleyen günlerde artacağını ifade eden Tek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özel bir adı yok; ama tabi ki Haziran ayında bu sıcaklık değerleri daha önceki yıllarda rastlanmış değerler; ama yine de bir sıcak hava dalgası bu. Buna karşı önlemler almak gerekiyor. Bu sıcak hava dalgalarının sıklığı önümüzdeki günlerde devam edecek. Pazar gününe kadar yükselen sıcaklık değerleri var; ama Pazartesi'den sonra bir serinleme olacak. Temmuzun başında, ilk haftasında yine bir sıcak hava dalgası uzun vadeli tahminlerimizde gözüküyor."

"GEÇEN YIL SICAKLIK REKORLARI KIRILDI"

"Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında sıcak hava dalgalarına maruz kalacağız. Geçen sene küresel anlamda en sıcak yıl olmuştu. Bundan ülkemiz de etkilenmişti. Geçen yıl ülkemizde sıcaklık rekorları kırıldı. Bu sene de geçen sene kadar olmasa da yine sıcak hava dalgalarına maruz kalacağız. Bunlar zaman zaman birkaç günlük olacak. Zaman zaman 4-5 günlük olacak; ama geçen seneki kadar çok fazla olmayacak. Şunu da söyleyelim yine, 2023'ten fazla 2024'ten az bir sıcak hava dalgası yani sıcak bir yaz bekliyoruz.

Isı bitkinliği oluştuğu zaman hızlı harekete geçilmesi gerekiyor. Isı bitkinliğine maruz kalmış birisini önce serin bir alana geçireceğiz. Giysilerini gevşeteceğiz. Soğuk su yudumlatacağız ve semptomları düzelmezse tıbbi yardım. Bu aşamadan sonraki kademede sıcaklık çarpması oluşuyor. Kişiyi serin bir alana taşıyoruz. Giysilerini gevşetiyoruz. Su veya buzla hafif soğutmaya çalışıyoruz sıcaklığını düşürmeye çalışıyoruz."