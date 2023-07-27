Uzmanından üniversite öğrencisi adaylarına tercih tüyoları

Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:28

Güncelleme: 27.07.2023 - 09:28

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Birinci oturum olan "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adayların 2 milyon 995 bin 399’unun, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren adayların 1 milyon 980 bin 480, Yabancı Dil Testi’ne giren adayların ise 173 bin öğrencinin sınavı geçerli sayıldı.

Adaylar, 27 Temmuz itibariyle 8 Ağustos tarihine kadar tercihlerini yapacaklar. Bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarında 388 bin, lisans programlarında ise 465 bin kontenjan belirlendi.

“ÖLÇÜT BAŞARI SIRASI OLMALI”

Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, üniversite adaylarına dikkat etmeleri gerekenleri anlattı. Öğrencilerin tercih yaparken faydalanabilecekleri önerileri sıralayan Süer şunları söyledi:

“Adayların, tercih listelerini hazırlarken yaptıkları en büyük yanlış puana göre tercih listelerini oluşturmaları. Burada ölçüt başarı sırası olmalı. Tercih listeleri oluşturulurken ilk adım başarı sırasını dikkate almak, ikinci adım ise istedikleri bölümleri değerlendirmek. Sonrasında ise yapılması gereken şey tercihler için ÖSYM’nin ilan etmiş olduğu 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihlerini sisteme girmek.

Listeyi oluştururken göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan biri ise başarı sırasına uygun bir tercih havuzu oluşturmak. Adaylar, listelerini üç etapta tamamlayabilirler. Önce başarı sıralarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istenilen birkaç bölüm yazılmalı, sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapılmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarının gerisindeki bölümlerden seçimler yapmalılar.”

“TERCİH LİSTENİZİ HAZIRLAMADAN ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET EDİN”

Adayların Tercih ve Tanıtım Günleri düzenleyen üniversiteleri mümkünse ziyaret etmeleri gerektiğini belirten Süer, akademik kadro ile de görüşülmesinin faydalı olacağını aktardı. Ziyaret edilemiyorsa üniversitelerin online tercih danışmanlığı hizmetlerini hatırlatan Süer, öğrencilere tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

Öncelikli olarak adayların kendilerini tanımaları gerektiğini aktaran Süer, “Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerini ön plana almalı ve tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili meslekleri araştırmalılar. Aynı zamanda yaşadığımız çağın yetkinlik çağı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple öğrenciler hangi bölümü tercih ederlerse etsinler yetkinliklerin geliştirilmesi önemli. Adaylar, yetkinlik geliştirme noktasında tercih listesindeki üniversiteleri araştırmayı unutmamalılar” diye konuştu.

SIRALAMAYA DİKKAT

Geçtiğimiz yıl kaldırılan baraj uygulamasının daha çok adayın tercih yapabilmesine olanak sağladığını belirten Süer, “Unutmayın ki, YKS bir sıralama sınavı. Önemli olan puan türünde adayın kaçıncı sırada olduğu. Öğrencinin bir bölüme yerleşip yerleşemeyeceği, kaçıncı sırada olduğu ve o bölümün geçtiğimiz yıl en son kaçıncı sıradan öğrenci aldığına bakılarak karar verilebilir. Burada puanı baz almak yanlış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Süer, vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar için ücret, burs ve indirim detaylarını öğrenmelerini, öğrenim ücretleri noktasında bilgi almaları gerektiğini de hatırlattı.