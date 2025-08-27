Uzmanlar mesai dışı endoskopi ve ameliyat işlemlerinin tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı: 'Sağlık ekip işidir'

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin mesai dışı saatlerde ve hafta sonları çalıştırılmasına ilişkin talimat verdi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2025 tarihli memurların çalışma süreleri konulu yazısı ile sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunumu ve çalışma düzeninin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Yazıda tüm kamu hastanelerinde uygulanmak üzere ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasite, hafta içi saat 22.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 08.00-17.00 saatleri arasında aktif olacak şekilde planlanması istendi.

Sağlık çalışanları bu kararın hastaya faydasından çok zararının olduğunu belirtirken Sağlık Bakanlığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamada “Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, acil olmayan işlemlerin gece geç saatlerde ve hafta sonu yapılmasının hem hasta için hem de sağlık emekçileri için uygun olmadığını belirterek “Sağlık bir ekip işi. Sadece hastanenin bir bölümünü açmanın bir anlamı yok. Sağlık hizmeti, kapıdaki güvenlik görevlisinden hemşiresine, temizlik görevlisine hepsinin beraber çalıştığı bir işlem. Sadece cerrahinin çalışmasının bir anlamı yok. Laboratuvarın açık olması lazım, patolojinin açık olması lazım. Bunların olmadığı yerde sadece hastanenin bir bölümünü çalıştırarak yapılan işlemler hasta için risk doğurur” dedi.

‘RİSK YARATACAK’

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise bu durumun hasta güvenliği açısından riskli olduğunu ve sağlık çalışanlarının da hayatını tehlikeye attığını belirterek “Ülkemizde her bin hasta başına düşen hekim ve sağlık çalışan sayısı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının çok altında olup zor şartlarda fedakârlıkla yürütülen bu hizmetin mesai dışı çalışma saatlerinin eklenmesi ile daha da zayıflayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem artmış iş yükü hem de tasarruf tedbirleri kapsamında cihaz ve teknik ekipman teminindeki kısıtlamalar nedeniyle bu durumun kamudan özel hastaneye olan göçü daha da artırmasını beklediklerini ifade eden Çuhadaroğlu, “Üçüncü basamak hastanelerin hizmet sunumu dışında geleceğin hekimini yetiştirme ve araştırma yapma yükümlülükleri de bulunmakta. İşgücünün bir kısmının mesai dışına kaydırılması nedeniyle uzmanlık öğrencisi eğitim hakkının daha da bozulacağını düşünüyoruz” dedi.

Yorgun bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarının hastaların hayatını da tehlikeye atacağını belirten Çuhadaroğlu, “Ayrıca anayasa ve yasalarla çelişen bu genelgedeki çalışma şartları dinlenme hakkını ortadan kaldırarak çalışan motivasyonunu ve sosyal hayatını olumsuz etkileyecek ve yorgun ve dinlenmemiş sağlık çalışanı, hem kendi hem de hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk yaratacak” diye konuştu.