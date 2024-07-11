Uzmanlar, siyasiler ve belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmediğine dikkat çekti

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı sokak hayvanları ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Düzenlemeye ilişkin yapılacak son rötuşların ardından teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na ulaşması bekleniyor. Teklifte yer alan sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören maddeler ise tartışılan konulardan birisi. Kamuoyunda yer alan tepkilerin ardından barınaklara toplatılan ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen sağlıklı hayvanların uyutulması konusunda geri adım atıldığı ifade ediliyor. Belediyeler üzerindeki denetimlerin de artırılmasını öngörüyor.

Yeni çalışmayı hayvan hakları savunucularıyla konuştuk. Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat Barış Karlı, “AKP, köpekleri yasaklı, tehlikeli, saldırgan gibi başlıklarla sınıflandırmaya ve böl-yok et yöntemiyle öldürmeye devam ediyor. Bu şekilde açtığı başlıklara istediği köpeği dahil etme konusunda kendine alan açıyor. Bu teklifin toplumsal alt yapısını oluşturmak için kuduz ve saldırı haberleriyle algı yaratıyor. Köpek-insan birlikte yaşamının tek yolu; tıbbi gerekliliklere uygun kısırlaştırma, kamusal alanları paylaşma ve özgürlük” dedi.

Karlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanun belediyelere geçici hayvan bakımevi kurma ve kısırlaştırma zorunluluğu getirmesine karşın belediyelerin çoğu bu görevini yerine getirmiyor. Bu nedenle şu an tartışmalara konu olan gündemin varlığının sebebi, köpekler değil görevini yapmayan kamu kurumlarıdır.”

‘SUNİ GÜNDEMLER’

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü avukat Bahtiyar Güner ise sorun olarak görülen hayvan popülasyonunun sorumlusunun siyasiler olduğuna dikkat çekti. Güner, “Bizlere aslında çözüm olarak sunulan şeyin yeni bir düzenleme olmadığını, hayvanların öldürülmesi için kanuni zemin hazırlandığını, hiçbir suçu olmamasına rağmen öldürülecek sokak hayvanlarının hak arayışlarının önlenmesi için çalışıldığını anlıyoruz. Halihazırda var olan bir kanun maddesine rağmen hayvanların öldürülmesinin sınırlarının genişletilmeye çalışıldığı, bunun içinse suni gündemler ve tepkiler yaratıldığının bilincindeyiz” dedi. Güner, “Bize sorun olarak gösterilen bu durumun nedenlerinin yetkililerin sorumsuzluğu, hayvan üretimlerinin denetlenmeyişi, kısırlaştırma yükümlülüklerinin ihlâli, hayvanların terk edilmesinin yaptırımsız bırakılması olduğunu yıllarca dile getirsek de siyasiler bugüne de çağrılarımızı yanıtsız bırakmıştır. Yapılması gereken, bugüne kadar yapılmayanı yapmak ve yasayı uygulamaktır” ifadelerini kullandı.