Uzmanlar 'sosyal medyada yaş sınırı' tartışmasını değerlendirdi: Sorun çocuklarda değil yetişkinlerde

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:47

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:47

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya sınırlaması tartışmalarını değerlendirdi. "Şu yaştan önce sosyal medyaya ve internete girmeleri yasaklansın" anlayışının doğru olmadığını belirten Karataş, muhtemel zararlar veya riskler tespit edilip onlara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Karataş, "Sorun çocuklarda değil ki yetişkinlerde. Yetişkinlere karşı önlemler almamız lazım" dedi. Gültekin Akduman ise ''Çocukların kendilerini dijital tehditlere karşı koruyabilecekleri olgunluğa ulaşana kadar devletin bu korumayı sağlaması gerekiyor'' değerlendirmesini yaptı.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medyada yapılacak yasal düzenleme ile kullanımın sınırlandırılması tartışmalarını değerlendirdi.

Sosyal hizmet alanında çalışmalar gerçekleştiren, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş, çocukların sosyal medya veya internet gibi teknolojilerden zaman zaman zarar gördüğünü belirterek, ''Aynı zamanda sosyal medyadan yarar gördükleri de doğru. Dolayısıyla bu teknolojilerden çocukları uzaklaştıracak, bu çağın teknolojileriyle çocuklar arasında mesafe koyacak hiçbir önlem olmamalı'' dedi.

Karataş, şu şekilde konuştu:

''Çocukların burada gördükleri veya görebilecekleri muhtemel zararlar veya riskler tespit edilip onlara karşı önlemler alınması gerekir. Ben 'Katiyen buralara girmeleri önlensin, engellensin' fikrini doğru bulmam. 2 kız büyüttüm ve şu an da 2 torun dedesiyim. Peki ne yapılabilir? Çocukların internet ortamında, sanal dünyada zarar görmemelerinin önüne geçebilmek için öncelikle yetişkinlerin bu konuda eğitimli olması gerekir. Yetişkinler acaba doğru kullanımı biliyorlar mı? Bu noktadan başlamak lazım. Çok makro önlemler de alınabilir. Mesela çocukların hangi sitelere girip giremeyeceği gibi bir önlem alınabilir. Biz kendi çevremizde ve pratiğimizde bunu çok rahat yapabiliyoruz. Anne, baba son derece bilinçli olduğunda çocuğun nereye girip giremeyeceği, ne kadar kalacağı, ne kadar orada meşgul olabileceğini düzene koyabiliyorsunuz. Bunları önce ebeveynlere, velilere öğretmemiz lazım. Oradan çok daha doğru bir şekilde çocuklara ulaşabiliriz diye düşünüyorum.

''YETİŞKİNLERE KARŞI ÖNLEMLER ALMAMIZ LAZIM''

Yaşa göre sınırlamalar olabilir ama böyle 'Şu yaştan önce sosyal medyaya ve internete girmeleri yasaklansın' doğru değil. Biz bu çocuklardan ileri teknoloji üretmelerini bekliyoruz. Bu ülke için ileri teknolojiyi çocuklar üretecek. Ne kadar erken tanışırlarsa ve ne kadar doğru kullanırlarsa o kadar iyi olabilirler. Biz yetişkinler çoğu zaman kötü kullanıyoruz.

Bu çocuklar bu teknolojinin dünyasına doğdular. Çocuklar bu teknolojinin birer parçası. Biz bu teknolojik dünyaya adeta göçebe gibi geldik ve o yabancılık halini hala yaşıyoruz. Çocukları uzaklaştırırsak onlarda göçebe haline gelecek. Sorun çocuklarda değil ki yetişkinlerde. Yetişkinlere karşı önlemler almamız lazım.''

''Çocukların kendilerini dijital tehditlere karşı koruyabilecekleri olgunluğa ulaşana kadar devletin bu korumayı sağlaması gerekiyor''

''YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKİYOR''

Çocuk istismarı, çocuk hakları ve çocuk ruh sağlığı alanında uzmanlaşan, istismar ve ihmal ile ilgili öğretmen eğitimi konusunda pek çok çalışma gerçekleştiren Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman, ''16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medyada yapılacak yasal düzenleme ile kullanımın sınırlandırılması tartışılıyor. Bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Son derece haklı bir değerlendirme ve haklı bir teklif. Ancak dijital teknolojiyi illa zararlı diye düşünmemek lazım. Çokta faydası var ama zararlı içeriklere karşı da önlem alınması gerekiyor. Ben yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Keşke 13 yaş altı çocuklara telefon yasağı getirilerek kullanımının önüne geçilebilse. Biz daha çok oyunlar oynasınlar istiyoruz. Daha çok dışarı çıksınlar. Sosyal medyada kendilerini koruyabilecekleri yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Çocukların kendilerini dijital tehditlere karşı koruyabilecekleri olgunluğa ulaşana kadar devletin bu korumayı sağlaması gerekiyor. Dijital teknolojiyi de risk olarak görmemek lazım. Çocukların hayatında da olması gerekiyor. Dünya dijitalleşmeye doğru gidiyor ve bundan yararlanmaları gerekiyor. Ancak tehlikeleri gerek kotalar koyarak gerek ailelerle iletişim kurularak bu konuda 16 yaşın iyi bir sınır olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya kullanımına dair reşit olmayan bireylerin sosyal medya hesaplarının olmaması gerektiğini düşünüyorum.''



