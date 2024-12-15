Sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulan videolar işaretlenecek

Yayınlanma: 15.12.2024 - 19:34

Güncelleme: 15.12.2024 - 19:34

Yapay zekanın denetlenmesinde önemli rol oynamak isteyen Meta, popüler uygulamaları başta olmak üzere yapay zeka ile hazırlanan videoları denetlemek istiyor. Bunun için geliştirilen yeni bir algoritma yapay zeka ile oluşturulan ancak sahte ya da sıfırdan oluşturulmuş olduğu belirtilmeyen videoları işaretleyecek.

YAPAY ZEKA VİDEOLARI ARTIK İŞARETLENECEK

Yapay zekanın her ne kadar olumlu etkilerinden bahsetsek de bazı kötü niyetli kişiler yapay zeka ile hazırlanmasına rağmen videolarda bunu belirtmiyor ve insanları kandırabiliyor. Kötü niyetli pek çok amaçla kullanılabilen yapay zeka algoritmalarının önüne geçmek isteyen Meta, bu bağlamda Instagram'da ve Facebook'ta daha sıklıkla karşılaşılan yapay zeka videolarını işaretleyecek.

Meta'nın aktardığına göre yeni nöral video filigranlama aracı Video Seal, yapay zeka tarafından oluşturulan bir videoya, videonun görünümünü etkilemeden yerleştirilebilen görünmez bir filigran ekliyor. Öte yandan videonun kaynağını izlemek için de gizli bir bilgilendirme ekliyor. Bu sayede videonun hangi amaçla üretildiği anlaşılabiliyor.

Burada önemli olan kısım ise Seal ile eklenen filigranın videodan kolay kolay kaldırılamaması. Eğer bir kişi videoyu Meta Video Seal ile düzenlerse, filigranın bozulmadan kalacağı ve orijinalliğini ve kaynağını doğrulamaya yardımcı olacağı anlamına geliyor.