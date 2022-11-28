Uzmanlar taciz atışı için uyardı: Planlamayla terör saldırıları önlenebilir
Şimdiye kadar 25’i Pençe Kilit Operasyonu’nda olmak üzere 29 askerimiz taciz atışı sonucu şehit düştü. Suriye’nin kuzeyindeki yapılanmaya dikkat çeken uzmanlar, bölgede kalınacak süreye, konuşlanmaya, Ar-Ge ve savunma sanayi planlamasına ve birlik değişim sürelerine dikkat çekti.
Pençe Kilit operasyonunda gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. Terör örgütü tarafından yapılan son iki saldırıda 7 askerimiz şehit oldu. Böylece 17 Nisan 2022’de başlayan Pençe Kilit operasyonunda toplam şehit sayısı 71’e ulaştı. Son 7 şehidin 6’sı ve Pençe Kilit’te 25, Fırat Kalkanı’nda 2 ve Irak’ın kuzeyindeki üs bölgelerinde 2 olmak üzere toplam 29 asker taciz atışıyla şehit edildi.
TACIZ ATIŞI NEDİR, NASIL ÖNLEM ALINIR?
Taciz atışı, düşmanı imha etmekten ziyade harekat alanını kısıtlamak, korkuya sevk etmek, huzursuzluk yaratmak ve pasif bir duruma itmek için uzak mesafeden yapılan saldırılar için kullanılan bir tabir. Bu atışlar genelde hedef gözetmeksizin, kısmen hedef gözeterek uzun mesafeli makinalı tüfek, havan, roket ve keskin nişancı silahları ile yapılmakta.
Terörle mücadele konusunda aktif görev alan ve ismini açıklamak istemeyen askeri yetkililer, konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu. Suriye’de yaşananlardan sonra Suriye’nin kuzeyindeki yapılanmanın başta ABD olmak üzere AB ve yer yer Rusya tarafından yoğun finans ve mühimmat desteği aldığına dikkat çeken uzmanlar, “PKK’nın bir kolu olan YPG, geçmiş yıllarda mücadele ettiğimizden çok daha güçlü ve envanteri geniş bir örgüt. Hava sistemi dışında neredeyse tüm envantere sahipler. Bu nedenle operasyonlarda özel eğitimli birlikler görev almalı” ifadelerini kullandı.
ÖNLEMLER KUVVETLENDİRİLMELİ
Taciz atışlarının minimalize edilmesi için ana stratejide bölgede ne kadar süre kalınacağına göre bir teşkilatlanma, konuşlanma, arge ve savunma sanayi planlaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, taktiksel çözüm olarak da birlik değişim sürelerinin iyi belirlenmesinin önemine dikkat çektiler. Uzun süre aynı bölgede kalan askerlerde deneyim kazanımıyla beraber mental ve fiziki yorgunluğun arttığına, bunun da tehditlere karşı dikkat seviyesini zayıflattığının altını çizen uzmanlar, askerlerin dinlenme, beslenme ve moral motivasyonu konularının da hayati önem taşıdığını belirtti. Uzmanlar, bunlarla beraber hava-kara istihbaratının bu konuda çok önemli olduğunu ve bu sayede taciz atışı gelebilecek bölgelerin saldırı öncesi tespit edilip etkisiz hale getirebileceğinin altını çizdi.
7 AYDA 102 ŞEHİT
Pençe Kilit’in başladığı 17 Nisan 2022’den itibaren 71’i Pençe Kilit’te olmak üzere toplam 102 güvenlik personeli şehit oldu. Şehitlerin 92’si asker, 5’i polis ve 5 koruculardan oluşmakta.Pençe Kilit operasyonunda 67 asker, 4 korucu şehit olurken, 3 asker Zeytindalı operasyonunda, 2 asker ve 1 polis Fırat Kalkanı’nda, 1 asker Pençe Yıldırım, bir asker Pençe 1-2 operasyon bölgesinde ve 1 asker de Eren Abluka 22 operasyonunda şehit oldu. Irak’ın kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırılarda da 2 askerimiz şehit oldu.
ASKER HASTANELERİ GÜNDEMDE
Pençe Kilit’te 71 şehidin 39’unun, 17 Nisan’dan beri şehit olan toplam 102 güvenlik gücünden 61’inin yaralı olarak ulaştırıldığı sivil hastanelerde yaşamını yitirmesi asker hastaneleri tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
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