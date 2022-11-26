İBB’den Bakan Soylu’ya 'asılsız suçlama' yanıtı: 'Terörist çalışamaz...'

26 Kasım 2022 Cumartesi, 18:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Soylu, açıklamalarında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'DEN 'ASILSIZ SUÇLAMA' YANITI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleyman Soylu'nun açıklamasına ilişkin yanıt verdi.

İBB tarafından yapılan açıklamada Haziran 2019 tarihinden bugüne toplam 28 bin 700 kişinin işe alındığı, 19 bin 907 kişinin çeşitli sebeplerle işten ayrıldığı belirtilerek, “Anayasa Mahkemesi’nin Eylül 2019 tarihinde aldığı karar gereği Eylül 2019-Nisan 2021 tarihleri arasında arşiv araştırması güvenlik soruşturması yapılması kanunen mümkün değildir” ifadelerine yer verildi. Bu tarihler arası haricinde işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebinde bulunulduğunu belirten İBB, bugüne kadar bunların 15 bin 277 tanesine cevap geldiğini belirtti.

İBB, “İlgili mevzuatta açıkça belirtildiği üzere arşiv araştırması talebi 30 iş günü içerisinde cevaplanması gerekirken taleplerimiz ortalama 90 günün üzerinde cevaplanmaktadır. 180 günden fazladır cevap beklediğimiz 33 kişi vardır. Bu durum işlerin sürdürülebilirliği ve vatandaşa sunumu konusunda kurumlarımızı çok zorlamaktadır” ifadelerini kullandı.

"KURUMLAR VE İNSANLAR MAĞDUR EDİLDİ..."

Tüm bu araştırma taleplerine alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda “terörle ilişkili” soruşturma ya da suç unsuruna rastlanmış olduğunu kaydeden İBB, bu kişilerle aynı gün içinde iş ilişkisinin sonuçlandığını ifade ederek, “3’ü 2019 öncesi girişlidir. Bu raporların sadece 22 sinde geçmişte kesinleşmiş bir cezası olan kişi görülmektedir. Yani diğer raporlar aslında sürmekte olan bir soruşturma ya da incelemeyi ifade etmektedir” dedi.

“Birçok asılsız suçlama da bu dönemde kurumları ve insanları mağdur etmiştir” denilen açıklamanın devamında şu sözler yer aldı:

“Örneğin bu dönemde gazetelerde 33 çalışana ilişkin haberler yapılmış, bu çalışanların 15’inin arşiv araştırması dahi temiz gelmiştir. Halen çalışmaktadırlar.

Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz. Devletimizin ilgili birimlerinden gelen ya da gelecek olan her türlü bilgi titizlikle ele alınmakta ve gereği de yapılmaktadır, yapılacaktır. Milli Güvenlik konusundaki hassasiyetimiz vatan sevgimizle beslenen yönetim kültürümüz gereği tartışmaya kapalıdır.”