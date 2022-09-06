Uzmanlar tartışıyor: Tarantino mu, kovboy filmi mi? Ne seyrettim ben?

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

Kaldırımda yürüyen, caddede önde yürüyene laf atar. (Video sessiz, ne dediğini bilmiyoruz.) Laf atılan cebinden bıçağını çıkarır. Ötekinin üzerine yürür. Bıçağı bir iki kez savurur, bıçağı yiyen yere düşer ve park etmiş arabayla kaldırımın arasında sıkışır. Ama cebinden tabancasını çıkarıp ateşler. Kurşun, üstündeki adamın kalbinin yakınından girip sırtından çıkar. Alttaki bir el daha ateş eder. Bıçaklayan dayı yere yığılır. Bıçaklanan kalkıp kaldırıma çıkar. Yerde can çekişen hasmına bir süre bakar, ölmediğini görünce bacaklarına iki el daha ateş eder. Yerdeki önce hareketsiz kalır.

Ayakta duranın da göbeğinden kan akmaktadır. Sakince eğilip yere düşmüş sigarasını alır, yere düşmüş çakmağını bulur, sigarasını yeniden yakar ve arkasını dönüp ilerlerken pantolonundan çıkmış gömleğini düzeltir. Vücudundan hâlâ kan akmakta, o sigarasını içmektedir.

Yerdeki şahıs, can çekişirken vücudu istemsiz hareketlerle kasılır, bacakları birbirine dolanır önce ve sonra hareketsiz kalır.

Sosyal medya yorumları

Video biterken, boş sokağın kenarlarındaki seyircileri fark ederiz. Sosyal medyada yayınlanan bu videonun altında binlerce yorum var:

Bu yorumların büyük bir kısmı avukatlardan. Hukuk fakültesinde ders tartışması kıvamında hepsi de ateş edenin hareketinin meşru müdafaya girip girmeyeceğini, ne ceza alacağını tartışıyor ceza hukuku maddeleriyle!

Yorumların bir kısmı doktorlardan. Hangi kurşunun nereden girdiği, bıçaklanının hayati tehlikesi olup olmayacağı, konsültasyon ciddiyetiyle anlatılıyor!

Bir dindar vatandaş, yerde debelenen kişinin bacak hareketlerinin Kuran’da yazdığını iddia etmiş.

Enteller videoyu sanatsal açıdan Tarantino filmlerine benzetmiş, ya da Amerikan sinemasının ilk yıllarındaki kovboy filmlerine. Video sessiz ve trajikomik olduğu için bana da Şarlo’yu anımsattı! Hele karnından kanlar akarken sigarasını tüttürerek giden dayı, tıpkı bastonu olmayan Şarlo gibiydi.

Bazı siyaset meraklıları, olayı AKP dönemindeki asayiş bozukluğuna bağlamış. Bazıları seyredenlerin tepkisizliğine takılmış. Sosyologlar ise insan davranışlarının ölümü kanıksamasına.

Psikologlar da devreye girmiş tabii ve bu yorumlara ve beğeni sayısının yüksekliğine bakıp, “Hepiniz delirmişsiniz” kısa ve veciz yorumunu yapmış!

Oysa bu artık kent kültürünün bir parçası! Köy kalmış, kentken köye dönüşmüş kasaba gerçeği... Ne siren sesi duyuluyor, ne polis geliyor ne ambulans. Kimse polisi ya da ambulansı aramamış. Nerde bu devlet, nerede adalet! Olayın sonunu merak ettiyseniz, kahramanların ikisi de ağır yaralı ama yaşıyor!