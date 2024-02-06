Uzmanlar temiz enerji projeleri için verimli tarım arazilerinin seçilmesine tepkili: Doğru yatırım yanlış yerde

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Türkiye GES açısından en verimli ülkeler arasında yer alıyor. Ancak GES’ler her ne kadar temiz enerji olarak görülse de yapılacakları yerin seçimi de çok önemli. Tarım ve ormanlık alanlara yapılan GES’ler uzmanlar tarafından sık sık eleştiriliyor.

Orman Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle birlikte taşlık, kayalık verimsiz olarak nitelendirilen orman alanlarında güneş enerjisi santralları kurulmasının önü açıldı. Ancak uzman görüşlerine göre, orman habitatları her haliyle son derece önemli ve verimsiz orman olarak adlandırılan yerler karbon yutağı olabilir. Benzer bir şekilde verimli tarım arazilerinde de yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. Uzman görüşlerine karşın kâr amacıyla kurulan GES’ler verimli tarım arazilerinin azalmasına neden oluyor. 2024 yılında şimdiden 128 farklı GES projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onay verildi. 109 proje de onay için sırada bekliyor. Bu projelerin bazıları ise ormanlık ve tarım arazilerine yapılmak isteniyor.

CENGİZ ONAYI ALDI

Bu projelerin içerisinde iktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi de yerini aldı. 998 milyon 501 bin TL değerindeki projesine bakanlık onayı alan Cengiz, bununla birlikte Ankara Polatlı’daki tarım arazilerine GES kuracak. 112.47 hektarlık yani yaklaşık olarak 158 futbol sahası büyüklüğündeki tarım alanında 150 bin adet panel kurulacak. Tarım arazilerinden oluşan proje alanının 400 metre doğusunda ağıl ve hayvan çiftliği de bulunuyor.

MERALAR DA YOK OLUYOR

Benzer bir şekilde Şanlıurfa’daki tarım arazilerinde de GES kurulması için onay alındı. Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Harran’daki 105 bin 199 metrekarelik tarım arazisi vasfındaki alanda 14 bin 222 adet panel 19 adet inverter, yedi adet trafo ve iki adet dağıtım merkezi kuracak. Kançal Enerji ise Kayseri İncesu’daki kuru tarım arazilerinde GES yapmak için bakanlık başvurusunu yaptı. Projenin onaylanmasıyla birlikte hem tarım arazisi hem de mera olan 153 bin metrekarelik alanda 30 bin adet inşa edilecek.