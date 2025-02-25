Uzmanlar tüfeğe erişimin kolay olmaması gerektiğine vurgu yaptı: ‘Tehdit av yönetmeliği’

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

Bireysel silahlanma her geçen gün artarken kolaylıkla alınan av tüfekleriyle yaralanma ve ölüm olayları gündeme geliyor. Kırıkkale’de U.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle T.Y’ye ateş etti.

İzmir Bornova’da ise 12 yaşındaki A.A.E., babası R.E.’nin tüfeğinin iddiaya göre kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi. Yaşanan olaylar ‘Tüfekler nasıl alınıyor ve ne gibi önlemler alınması gerekiyor’ sorularını gündeme getirdi.

Cumhuriyet konuya ilişkin emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun’la konuştu.

‘KOLAY OLMAMALI’

Altun silaha erişimin kolay olmaması gerektiğine vurgu yaparak “Bulunduğumuz coğrafyanın agresyonu yüksek. Öfke ve stresin hâkim olunamadığı bir coğrafya. Bunda ekonomik kaygılar, geçim zorlukları, kentleşme, terör ve buna benzer birçok etken var. Bizi asıl tehdit eden unsur av yönetmeliği. Bir ruhsat aldığımız zaman avcı o silahı evinde de bulundurabiliyor, aracında da. Sıkıntı burada. Dolayısıyla bu yönetmeliğin bir an önce değiştirilip silaha erişimin zor olduğu bir yasa düzenlenmesi lazım” dedi.

“Kamuoyunda ‘5 bin liram varsa her türlü silaha erişebilirim’ algısı var” diyen Altun, “Ruhsat yönetmenliğin yeniden düzenlenmesi lazım. Sağlık raporu da öyle. Normal bir heyet raporundan alabiliyorsunuz. Bunun da bir psikolojik yeterlilik sınavının olması lazım. Şehrin merkezinde yaşayan bir şahsın tüfeğe ulaşması o kadar kolay olmamalı. Her gün iki kadın ruhsatsız silahlarla öldürülüyor. Bu resmi istatistik” ifadelerini kullandı.