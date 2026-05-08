Uzmanlar: Türkiye için risk yok

Antarktika seferine çıkan MV Hondius gemisinde görülen hantavirüse bağlı ölümler dünya gündemine oturdu. Hastalığın kaynağıyla ilgili incelemeler sürerken sosyal medyada özellikle Türkiye’de olası risk tartışmaları öne çıktı. Cumhuriyet’e konuşan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Güle Çınar, Türkiye açısından kaygı yaratacak bir durum olmadığını söyledi.

Çınar, gemide görülen hantavirüs tipinin Türkiye’de rastlanan alt türlerden farklı olduğunu belirterek “Türkiye için bir tehlike teşkil etmiyor. Çünkü hantavirüsün farklı alt tipleri var.

Bu gemide görülen tür, Türkiye’de görülen tür değil. Ayrıca Türkiye’de insandan insana bulaş söz konusu değil” dedi. Çınar, hantavirüs enfeksiyonlarının bazı vakalarda ağır seyredebileceğini de ifade ederek “Akciğer tutulumu ve beraberinde böbrek tutulumu görülebiliyor. Bu şekilde olduğunda ölümcül olabiliyor” ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK KARADENİZ’DE

Hantavirüsün temel bulaş yolunun kemirgenlerle temas olduğuna dikkat çeken Çınar, özellikle fare dışkıları ve partiküllerinin solunmasının risk oluşturduğunu söyledi. Çınar, “Daha çok farelerin dışkılarının bulunduğu ortamların solunmasıyla bulaş meydana geliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de hantavirüs vakalarının tamamen bilinmeyen bir durum olmadığını belirten Çınar, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde zaman zaman tekil vakaların görüldüğünü ancak salgın riskinden söz edilemeyeceğini ifade etti.

Sosyal medyada, Antarktika seferinde olduğu ve gemiden indiği öne sürülen YouTuber Ruhi Çenet hakkında ortaya atılan “Karantinada mı” sorularına da değinen Çınar, toplum açısından bir risk bulunmadığını söyledi. Çınar, “Ön planda insandan insana bulaşan bir hastalık olmadığı için belirgin bir risk söz konusu değil. Ruhi Çenet’in topluma karışıp karışmadığını bilmiyorum ama toplum için risk oluşturmaz” diye konuştu.

TÜRK ÇİFT DE VAR

Gemide kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu ve eşi de bulunuyor. Yoğurtcuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sürecin yakından takip edildiğini anlattı. Yoğurtcuoğlu, gemide yeni bir vaka görülmediğini ve bazı hastaların tahliye edildiğini söyledi.