Uzmanlar uyarıyor: ‘Bilinçsiz ilaç kullanmayın’
Havaların soğumasıyla son dönemde hasta sayısında artış yaşanıyor. Uzmanlar, doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanılmaması, takviye gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.
Cumhuriyet’e konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör, “Son günlerdeki salgın hastalıklar virüs nedenli. Çoğunlukla tercih edilen antibiyotiklerle düzelecek hastalıklar değil. İnsanlar bir an önce kurtulma isteğiyle antibiyotik için sağlık kurumlarına başvuruyor. Bu da yoğunluğu arttırıyor. Hekime antibiyotik için baskı yapıldığını da biliyoruz” dedi.
Ergör, “Takviye gıdaların
faydaları kısıtlı. En doğru
yöntem istirahat etmek.
Kullanılabilecek ilaçlar ateş
düşürücü, ağrı kesici ve ödem
sökücüler. Sebze, meyve
gibi doğal yollardan vitamin
almak ve bol su içmek daha
sağlıklı” ifadelerini
kullandı.
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