Uzmanlar uyarıyor: ‘Bilinçsiz ilaç kullanmayın’

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör, “Son günlerdeki salgın hastalıklar virüs nedenli. Çoğunlukla tercih edilen antibiyotiklerle düzelecek hastalıklar değil. İnsanlar bir an önce kurtulma isteğiyle antibiyotik için sağlık kurumlarına başvuruyor. Bu da yoğunluğu arttırıyor. Hekime antibiyotik için baskı yapıldığını da biliyoruz” dedi.

Ergör, “Takviye gıdaların faydaları kısıtlı. En doğru yöntem istirahat etmek. Kullanılabilecek ilaçlar ateş düşürücü, ağrı kesici ve ödem sökücüler. Sebze, meyve gibi doğal yollardan vitamin almak ve bol su içmek daha sağlıklı” ifadelerini kullandı.

