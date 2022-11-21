Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
Dolandırıcıların yurttaşları kandırarak parasını almak için uyguladığı yöntemler gün geçtikçe artıyor. e-Devlet'te yapılacak bir değişiklikle bazı dolandırıcılık tuzaklarından kurtulmak mümkün. Uzmanlar basit gibi görünen bir değişikliğin aslında çok önemli olduğunu söylüyor.
Dolandırıcıların tapudaki büyük oyununa e-Devlet’teki çok önemli bir değişiklikle engel olunabileceği öğrenildi.
Uzmanlar üzerinde tapu kaydı olan herkesin mutlaka bu bilgiyi e-Devlet üzerinden güncellenmesi gerektiği konusunda uyardı. Aksi halde kimlik bilgilerinize ulaşan dolandırıcılar haberiniz olmadan evinizi bile satabilir. İşte e-Devlet üzerinden tapu bilgilerinde yapmanız gereken o güncelleme!
E- DEVLET'E TAPU TELEFON BİLGİLERİNİ YAZIN
e-Devlet’e girip arama butonuna ‘tapu telefon bilgileri’ yazmanız yeterli. Karşınıza gelen ekranda ‘Tapu sisteminde daha önce kayıtlı bir telefon numaranız bulunmamaktadır’ uyarısı görüyorsanız tehlike altındasınız demektir. Ekranda görünen ‘telefon numarası kaydet’ seçeneğine tıklayarak bilgilendirme metnini onaylamanız ve telefon numaranızı eklemeniz gerekiyor.
Telefonunuza gelen doğrulama kodunu ekrana girerek kayıt işlemini tamamlıyoruz. Bunları yapmanız halinde artık tapuda sahte kimlik ve sahte vekalet ile adınıza en ufak bir başvuru yapıldığında telefonunuza mesaj gelecektir.
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