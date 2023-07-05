Uzmanlara göre küresel uyuşturucu baronlarının cirit attığı ülke haline geldi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Bello Jos” lakaplı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’in suç örgütüne operasyon düzenlendiği ve aralarında Leijdekker’ın sağ kolu “Kara Mamba” lakaplı Isaac Bignan’nın da bulunduğu, ikisi kırmızı bültenle aranan 34 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Cumhuriyet konuya ilişkin eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, eski narkotik polisi İsa Altun ve emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ile konuştu.

Hanefi Avcı, “Bu örgütün kriptolu telefonlarla kaçakçılık yaptığı anlaşılmıştı. O dönem ciddi bir operasyon yapıldı. Bu kişiler de saklanmak, gizlenmek için Türkiye’ye Dubai’ye geldi. Buralar bu tip örgütleri gizlemeye müsait. Hem insan, hem turist hareketi olarak çok yoğun” dedi. Avcı, “Bu kişiler daha önce Güney Amerika’dan Afrika’dan Avrupa’ya yönelik kokaini idare ediyorlardı. Güney Amerika’dan Afrika’dan Türkiye’ye yönelik kokainin artışında da bu kişilerin rolü olabilir. Ülkede böyle bir çetenin bulunması güvenlik sorunudur. Dünyanın her yerinde bu sorun vardır. Ancak İstanbul bu çeteler için konaklaması kolay bir yer” ifadelerini kullandı.

İsa Altun, “Uyuşturucu sadece eroin ve esrarla sınırlıydı. Fakat özellikle son 15 yıldır kokain büyük bir piyasaya dönüştü. Coğrafya kaderden ziyade bunu tetikleyen bazı unsurlar var. Güvenlik zaafiyetlerinden söz etmek lazım. Güvenlik politikalarımızın yeniden dizayn edilmesi gerekli” dedi.

Nejat Eslen ise “Bugün Türkiye’de uyuşturucu kullanımı yaygınlaşmış durumda. Küresel uyuşturucu baronlarının cirit attığı yer haline geldi Türkiye. Ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu söyleyebilirim. Türkiye hedef ülkedir, bağışıklık sistemini zayıflatmak istiyorlar. Ekonomik sıkıntılarımızı kullanıyorlar” dedi.