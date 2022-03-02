Uzmanlardan yeni Covid-19 kararlarına çok sert tepki

02 Mart 2022 Çarşamba, 21:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın madde madde açıkladığı yeni kararlara göre, açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi. Öte yandan, yeni kararlara göre, belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

MEHMET CEYHAN: SALGININ NERESİNDEYİZ, KİMSE BİLEMEZ

Yeni kararları değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu ifadelere yer verdi:

Salgınla mücadelede yeni bir yol deniyoruz: Önlemsiz dönem. 3. doz aşılama oranımız yüzde 32, aktif vaka sayımız (bulaştırma potansiyeli olan kişi sayısı) 616.964.

Günlük vaka sayımız 60.000. Tarama testi yapmadığımız için vakaların ancak yüzde 10’unu saptayabiliyoruz. Salgının neresindeyiz, kimse bilemez.

Önlemleri azaltan ülkeler vaka sayısında ciddi azalmaya ve aşılama oranının yüksekliğine güveniyor (Hollanda gibi) veya yanlış yapıyor (İngiltere gibi). Umalım denk gelsin ve iyi olsun.

KAYIHAN PALA: YIKIMA GÖTÜREBİLİR

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala da alınan kararlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pala, “Hatırlatma dozu oranı yaklaşık %30, günlük ortalama vaka sayısı 60 binin, ölümler ise 200’ün üzerinde iken Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 pandemisine ilişkin aldığı kararların dayandığı epidemiyolojik ölçütler nelerdir? Bilime dayanmayan kararlar risk grubunu yıkıma götürebilir” dedi.