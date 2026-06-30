Uzmanların itirazı dinlenmedi, Eti Bakır deniz deşarjını tamamlamaya yakın: Karar İDK'ye kaldı

Samsun Tekkeköy’de Cengiz Holding’e ağlı Eti Bakır tarafından işletilen fosforik asit üretim tesisinde oluşan kalsiyum sülfatı denize karıştıracak. Uzmanların “Uzun dönemli okyanus asitlenmesi, bentik yaşam kaybı gibi riskleri oluşturur” uyarılarına karşın “Kalsiyum sülfatın boru hattı ile anoksik zonda bertarafı” projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın inceleme değerlendirme komisyonu 29 Temmuz’da toplanacak.

Buradan çıkan kararın ardından projenin onaylanıp onaylanmayacağına karar verilecek.

Eti Bakır’ın bakanlığa sunduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, fosforik asit üretim tesisindeki kalsiyum sülfat, karıştırma tanklarıyla birlikte bank veya boru hattıyla taşınarak deniz suyuyla karıştırılacak. Ardından elde edilen karışım, boru hattı aracılığıyla taşınarak 260 metre derinlikte denize dökülecek.

Tesisin hammaddesi fosfat kayası da Eti Bakır’a ait Mardin Mazıdağı İşletmesi’nden karayolu, demiryolu ve denizyoluyla temin edilmeye devam edilecek. Şirket 4 milyar 301 milyon TL değerindeki projesiyle birlikte yılda yaklaşık 2 milyon ton deşarj yapılacağını belirtiyor.

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı 18 Şubat’ta yapıldı. Toplantıya katılan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) temsilcileri, Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Tekkeköy Çevre Derneği ve TEMA temsilcileri ile CHP’li yöneticiler projenin ekosistem üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Yurttaşlar atığın niteliği ve tehlikelilik durumu açısından, söz konusu atığın yalnızca kalsiyum sülfat değil, aslında fosfojips olduğu ve radyoaktif yük taşıyabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.