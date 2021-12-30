Uzun kuyruklar... Krizin boyutunu Halk Ekmek satışları gösterdi

30 Aralık 2021 Perşembe, 11:15

Ekonomik kriz, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ekmek kuyruklarıyla kendisini gösterdi. Hayat pahalılığı altında ezilen milyonlarca yurttaş, ucuz ekmek alabilmek için yağmur, çamur dinlemeden belediyelerin ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Un stokları bitene kadar Halk Ekmek’te satılan ekmeğe zam yapılmayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) verileri de giderek artan yoksulluğun yurttaşı ucuz ekmeğe yönlendirdiğini ortaya koydu. Temmuz ayında toplam 12 milyon 777 bin 356 ekmek satan ABB’ye bağlı ekmek büfelerinin satışı, kasım ayında 18 milyon 433 bin 89’a yükseldi. 1-13 Aralık döneminde ise 11 milyon 292 bin 346 ekmek satıldı.

İSTANBUL’DA ARTIŞ

BirGün'den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Megakentte de artan ekonomik kriz ve yoksullukla beraber yurttaşların ucuz ekmek talebi giderek artıyor. Fırınlarda ekmek 3,50 TL’ye satılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek’in ürettiği ekmek 1,25 TL’ye satılıyor. Her geçen gün daha da yoksullaşan yurttaşlar ise ucuza ekmek alabilmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. İstanbul’da büfelerde, marketlerde ve bakkallarda geçen temmuz ayında toplam 17 milyon 135 bin Halk Ekmek satıldı. Ancak yurttaşların ucuz ekmeğe olan talebi her ay katlanarak arttı. Eylül ayında 21 milyon 131 bin Halk Ekmek satılırken kasım ayında tam 28 milyon 560 bin Halk Ekmek satıldı. Bu ay ise 19 Aralık gününe kadar satılan Halk Ekmek sayısı 22 milyon 754 bin. İzmir’de ise Halk Ekmek’in günlük üretimi 40-45 bindi. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte kasım ayı itibarıyla bu sayı 120 bine çıktı. Yeni yılda ise günlük 130 bin ekmek üretilmesi planlanıyor.

EKMEK KOTASI KONULDU

Mersin’de de durum farklı değil. Mersin Büyükşehir Belediyesi ayda normalinde 70 bin ekmek üretiyor. Bu sayı, geçen yaza kadar yetiyordu; çünkü piyasada satılan ekmek için Halk Ekmek arasında çok fiyat farkı yoktu. Fırın ve marketlerde 1,25 liraya satılan ekmek, Halk Ekmek’te 1 liraydı. Ancak sonbaharda peş peşe gelen zamlarla piyasada ekmek 2,5 lira oldu. Bu durum, Halk Ekmek’e talep artırdı. Şimdi daha fazla üretim için belediye yeni tesis kurma hazırlığı yapıyor. Öte yandan herkesin ucuz ekmeğe ulaşabilmesi için satışları 3 ekmekle sınırlandırıyor.

AKP’Lİ BELEDİYENİN OYUNU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin İBB’ye ait Halk Ekmek büfelerine Bahçelievler Belediyesi’nin logosunun yer aldığı ve belediye başkanının isminin yazılı olduğu poşetlerin dağıtılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından poşetlerin fotoğrafını paylaşan Nama, belediyenin algı yarattığını, hizmetin belediye tarafından sağlandığının gösterilmek istendiğini söyledi. Nama, paylaşımında şunları dile getirdi:

"AKP’li Bahçelievler Belediyesi, İBB’ye ait Halk Ekmek büfelerine Bahçelievler Belediyesi’nin logosu ve belediye başkanının ismi yazılı olan poşet dağıtarak hizmeti kendileri yapıyormuş gibi algı yaratıyor. Algı yapmayın! Hizmet yapın, hizmet! Çok ayıp!"