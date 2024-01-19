Uzun namlulu silah kapı döşemesinden çıktı!
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araca zulalanmış halde yarı otomatik uzun namlulu silahla ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
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Düzce'de polis ekiplerince suç ve suç unsurları ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarda hafif ticari araç durduruldu.
Araç ön incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekildi. Burada yapılan teknik kontrollerde aracın döşeme bölümlerinden 1 adet yarı otomatik uzun namlulu silah ve 22 adet fişek ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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