Uzun namlulu silah satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

Bilecik’te jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi. Silahı satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
06 Kasım 2021 Cumartesi, 16:12
Uzun namlulu silah satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan beldesinde oturan 4 şüphelinin elindeki uzun namlulu silahı satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yapılan takiple şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada uzun namlulu silahın yanı sıra 1 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Y.K., M.K., S.A. ve Ş.T. sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  



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