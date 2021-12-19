Uzun süredir paylaşım yapmıyordu: Sedat Peker geri mi dönüyor?

19 Aralık 2021 Pazar, 11:56

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in, uzun süre sonra sosyal medya hesabında hareketlilik görüldü.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında başlayan görüşmeler sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapmasına izin verilmediği belirtilen Peker, uzun süre sonra bir paylaşımı beğendi.

Peker'in Twitter hesabından, HZ. Ali ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı, "Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakın" sözlerinin not düşüldüğü paylaşımı beğendiği görüldü.

İnternete erişimi olduğu açıklanan Peker'in geçen günlerde de bir paylaşımı beğendiği fakat daha sonra kaldırdığı görülmüştü.