Uzun süredir paylaşım yapmıyordu: Sedat Peker geri mi dönüyor?
Türkiye ve BAE arasındaki görüşmelerinden ardından sosyal medyada açıklama yayımlamayan Sedat Peker'in, uzun süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımı beğendiği görüldü.
Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in, uzun süre sonra sosyal medya hesabında hareketlilik görüldü.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında başlayan görüşmeler sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapmasına izin verilmediği belirtilen Peker, uzun süre sonra bir paylaşımı beğendi.
Peker'in Twitter hesabından, HZ. Ali ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı, "Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakın" sözlerinin not düşüldüğü paylaşımı beğendiği görüldü.
İnternete erişimi olduğu açıklanan Peker'in geçen günlerde de bir paylaşımı beğendiği fakat daha sonra kaldırdığı görülmüştü.
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- ‘Peş peşe tsunami gelecek!’
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü' uyarısı
- Stokçu istasyonlara ağır para cezası
- Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
- AKP'den İYİ Parti'ye akın
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı