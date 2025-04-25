Uzungöl'de iptal edilen HES projesi için yeniden ÇED süreci başlatıldı: 'Bu işte doktora tezi hazırlayacak duruma geldik'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:46

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:07

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Ülke ve Dünya Turizminin en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Uzungöl’de, yöre halkının 2012 yılından beri yürüttüğü hukuk mücadelesinin ardından Lider Gıda şirketine bağlı ADV Enerji şirketinin HES projesi için Danıştay’ın iptal kararı verdiği Hidroelektrik Santral (HES) projesinin yeniden başlatılmak istenmesine Uzungöl ve Taşkıran sakinleri tepki gösterdi.

ŞİRKET SORUMLULARI SUNUM YAPMAK ISTEDİ HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Çaykara Halk Eğitim Merkezinin toplantı salonunda Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl, Taşkıran, Köseli, Demirli ve Yaylaönü mahallelerinden vatandaşlar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, HES Projesi’nin ÇED süreci kapsamında düzenlenen halk bilgilendirme toplantısına katıldı. Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü’nün başkanlık ettiği oturumda, projeyi sunmak üzere hazır bulunan firma temsilcilerinin sunumuna yurttaşlar tepki gösterdi.

Toplantıya katılan mahalle sakinleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve ilçe düzeyindeki siyasi parti temsilcileri, söz alarak HES projesine net bir dille karşı olduklarını ifade etti.

Katılımcıların büyük bölümü, projenin doğaya zarar vereceğini, bölgenin ekolojik dengesini bozacağını, Uzungöl’ün doğal yapısına telafisi imkansız zararlar vereceğini ve Solaklı Vadisi’nin bir turizm vadisi olduğunu bölgede HES yapılmasını istemediklerini ifade etti.

''BİZİM PSİKOLOJİMİZ BOZULDU''

Bir mahalle sakini, "Bize sunulacak şeyleri biz zaten biliyoruz. Bize ne anlatacaksınız ki? Bizim psikolojimiz bozuldu" dedi. Bir başka yurttaş, "Siz devleti temsilen buraya gelip 'bir tane HES isteyen var mı diye sorun" ifadelerini kullandı.

Başka bir yurttaş ise, "Benim suyumu alıp gidecek. Benim yaşam alanımı alıp gidecek gelip bir de burada bunu anlatacak. Biz bu işte doktora tezi hazırlayacak duruma geldik bize ne anlatacaklar" dedi.

Yurttaşlar, bu projeyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini belirterek, itirazlarının toplantı tutanaklarına geçirilmesini istedi. Vatandaşların ısrarları sonrası, "bilgilenmek ve HES istemedikleri" tutanaklara geçirildi. Bölgede uzun süredir doğa koruma bilinciyle hareket eden yöre halkının, HES projelerine karşı duyarlılığı devam ediyor.

Uzungöl ve çevresindeki yaşam alanlarının korunması adına gösterilen bu toplumsal tepkinin, önümüzdeki süreçte hukuki ve sosyal zeminde de devam edeceği belirtildi.