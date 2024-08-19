Uzungöl’de Suudi turist motosiklet ile dereye uçtu: 1 ölü

Trabzon’un Çaykara ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Suudi Arabistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:09
Uzungöl’de Suudi turist motosiklet ile dereye uçtu: 1 ölü
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Feci kaza saat 22.00 sıralarında Uzungöl-Çaykara karayolunda meydana geldi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DEREYE UÇTU

Alınan bilgiye göre, Uzungöl’den ilçe merkezine gitmekte olan Suudi Arabistan uyruklu Abdurrahman Abdullah (38) idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı ardından 8-10 metre yükseklikten dereye uçtu.

Kazayı gören yoldan geçen araçların sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri Suudi motosikletçinin köprünün dere içerisindeki ayaklarında cansız bedenini buldu.

Abdurrahman Abdullah’ın cesedi uzun uğraşlar sonrasında dere yatağından çıkartılarak otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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