Soğuktan kaçan kedi kimseye aldırış etmeden ATM’ye sığındı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:40

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:40

Küçükçekmece’de soğuk hava şartlarından korunmaya çalışan bir kedi, banka ATM’sine girerek sıcak bir yer bulmaya çalıştı. ATM’nin işlem yapılan bölümüne oturarak hem ısınan hem de kendini temizleyen kedi, para çekmeye gelenlerin ilgisini çekti.

Bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazıları kediyi severek ATM’den ayrıldı. Kedinin rahat tavırları ve kimseye aldırış etmeden kendini temizlemesi, çevrede gülümseten anlara sahne oldu.