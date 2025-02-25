Soğuktan kaçan kedi kimseye aldırış etmeden ATM’ye sığındı

Küçükçekmece’de soğuktan korunmak isteyen bir kedi, banka ATM’sinin işlem bölümüne çıkarak ısınmaya çalıştı.

Soğuktan kaçan kedi kimseye aldırış etmeden ATM’ye sığındı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:40

Küçükçekmece’de soğuk hava şartlarından korunmaya çalışan bir kedi, banka ATM’sine girerek sıcak bir yer bulmaya çalıştı. ATM’nin işlem yapılan bölümüne oturarak hem ısınan hem de kendini temizleyen kedi, para çekmeye gelenlerin ilgisini çekti.

Bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazıları kediyi severek ATM’den ayrıldı. Kedinin rahat tavırları ve kimseye aldırış etmeden kendini temizlemesi, çevrede gülümseten anlara sahne oldu.


Etiketler: #küçükçekmece #ATM #Kedi

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