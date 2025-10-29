Vahap Seçer'den 29 Ekim'de 'İmamoğlu' mesajı: 'Halkımız bir kenara yazıyor'

CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet’in ilanının 102'nci yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Çağla Devrim Palamut ile Eren Yücesoy, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, partinin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

“BU MİRASA CHP’LİLER OLARAK EN FAZLA BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Törende konuşan Seçer, Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programının son yıllarda halk katılımının en yüksek ve içeriği en zengin kutlama olduğunu söyledi.

Seçer, milli bayramlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Bütün bayramlarımız böyle olsun. Mili bayramlarımız bize Cumhuriyet’in mirasıdır. Cumhuriyet kurulmasa ve Mustafa Kemal Atatürk olmasa Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gaziler Günü olmazdı. Demek ki bu milli bayramlar bize başta Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onun kurduğu temelleri sağlam, sarsılmaz Cumhuriyet’in mirasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, biri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ demişti. Bu nedenle bu mirasa CHP’liler olarak en fazla biz sahip çıkacağız” diye konuştu.

“BELEDİYELERİMİZ DE KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR”

Mersin’de yaşayan her bir vatandaşın mutlu olduğunu, bunu da eşit hizmetle sağladıklarını kaydeden Seçer, “Mersin’de gitmediğimiz köy, girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı yok. Bize saygı ve sevgi duymayan, bizi taktir etmeyen hiçbir vatandaşımız yok. Çünkü ‘Cumhuriyet adalettir, medeniyettir, barıştır, kardeşliktir, kültürdür, sanattır; her şeyden öte Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ diye haykırıyoruz. Belediyelerimiz de kimsesizlerin kimsesidir” ifadelerini kullandı.

“BİZ İKTİDARA GELİRSEK ADALETSİZLİK SON BULACAK”

CHP’li belediyeler olarak yurttaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Seçer, “Bizim de ortaya koyduğumuz iddia bu. Biz iktidara gelirsek adaletsizlik son bulacak, Türkiye bir hukuk devleti olacak, herkes düşüncelerini özgürce ifade edecek, demokrasi kurum ve kurallarıyla yerleşecek. Cumhuriyet budur. Bir asırlık Cumhuriyet’in bugünkü konumunun ve durumunun bu olması lazım. Milletimizin de beklentisi bu” dedi.

“HEPİMİZ İÇİN ESAS OLAN CHP’DİR”

Halkın, ülkede yaşanan adaletsizliklerin ve hukuk dışı uygulamaların bilincinde olduğunu vurgulayan Seçer, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın İmamoğlu’na yöneltilen uydurma, zorlama casusluk iddialarının lafügüzaf iddialar olduğunu milletimiz bilmiyor mu? Bunları halkımız bir kenara yazıyor” diye konuştu.

CHP olarak kongre sürecini geride bıraktıklarını ve önümüzdeki günlerde de kurultay sürecini tamamlayacaklarını ifade eden Seçer, “Yeni bir süreç başlayacak. Genel Başkan ve partinin organlarını seçeceğiz ama bizim her zaman düsturumuz şudur; ‘Kim Genel Başkanımız olursa, kim hangi organda görev almış olursa olsun, kazanan ve hepimiz için esas olan CHP’dir.’ Benim için esas olan bu” dedi.

“MERSİN’DE MUTSUZ OLMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Kendisine sağlığını soranlara, "Fiziksel sağlığım Mersin gibi, psikolojim Türkiye gibi" şeklinde cevap verdiğini kaydeden Seçer, “Sizin gibi aydınlık yüzlü, bu ülkeyi seven, Atatürk’ün yolunu yol bilen, rengi, dili, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkesi kucaklayabilen anlayışta insanların sayesinde Mersin’de mutsuz olmak mümkün değil. Biz Türkmen’i de Kürt’ü de Arap’ı da Çerkes’i de Alevi’yi de Sünni’yi de bir sandıkta buluşturabildik. Demek ki olmasını istiyorsanız, çalışırsanız, koşturursanız ve emek ederseniz oluyormuş” diye konuştu.

“BİZ BELEDİYELERİMİZİ NASIL YÖNETTİYSEK TÜRKİYE’Yİ DE ÖYLE YÖNETECEĞİZ"

Asıl büyük ödevlerinin genel seçimde de bu birliği sağlamak olduğunu vurgulayan Seçer, amaçlarının yerel seçimdeki başarıyı genel seçime taşıyarak, CHP’yi iktidar yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Seçer, “Halkımız bize nasıl ki yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizden ve başarılarımızdan dolayı destek oluyorsa onlara ‘Artık genel seçimde de CHP’yi desteklemenizi istiyoruz’ diyeceğiz. Biz belediyelerimizi nasıl yönettiysek Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Mersin nasılsa Türkiye de böyle olacak” dedi.

Partililerinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Seçer, “Savaş ve gözyaşı olmasın, anneler ağlamasın, ülkemizde refah artsın, herkesin mutlu bir yuvası olsun. Her ailenin gelir düzeyi ne olursa olsun çocuklarına iyi bir eğitim sağlayan, gelecek jenerasyonların sağlıklı olabilmesi için ona her türlü imkânını akıtan bir devlet ve yönetim aklı olsun. Türkiye dünyanın en medeni ülkesi olsun. Atatürk’ün bizden beklentisi de bu. Atatürk’ün, onun silah arkadaşlarının ve tüm atalarımızın kemiklerini sızlatmamak için çok daha fazla çalışacağız” diye konuştu.