Vahdettin’e karşı Atatürk’ü savunan komutana sürgün üstüne sürgün

02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:28

Jandarma Yüzbaşı C. H., öğretmenlerin çalışma odasında, 12 Kasım 2021 Cuma günü, Osmanlı dönemine ilişkin tarihsel bir konuşma yaptı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’na atıf yaparak son Osmanlı padişahı Vahdettin’e “hain” dedi.

Yüzbaşı C.H'nin bu sözlerine tepki, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş C. D.'den geldi. “Padişahlara hain diyen haindir” dedi. Bu sözler üzerine tartışma yaşandı.





Disipline konu olan tartışmada, Yüzbaşı C. H. savunma yaptı ve Başçavuş C. D.’nin hem Mustafa Kemal Atatürk’e hem de şahsına hakaret ettiğini belirtti. Kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlaması yöneltilen Yüzbaşı C. H. iftira atıldığını ifade etti.

ON GÜN AYLIKTAN KESME CEZASI

Yüzbaşı C. H. ile Başçavuş C. D. arasında yaşanan tartışma, disipline taşındı. Disiplin soruşturmasının ardından Yüzbaşı C. H.’ye on gün aylıktan kesme cezası verildi.

Başçavuş C. D. yönünden ise “Amir veya üstüne hakaret etmek” ve “Amir ve üstlerini dövmeye teşebbüs etmek” suçlamalarından yürütülen soruşturmada delil yetersizliği gerekçe gösterilip cezalandırılmasına yer olmadığı kararı verildi.

“İKİNCİ BİR EMRE KADAR”

OdaTv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, ayrıca Yüzbaşı C. H. geçici görevlendirme ile görevden alınıp ikinci bir emre kadar Ankara Jandarma İl Komutanlığı emrine verildi.

Yüzbaşı C. H., Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne kararın hukuksuz olduğu gerekçesiyle başvurdu ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.





Yürütmeyi durdurma kararında, “ikinci bir emre kadar” denildiği, belirsiz bir süre ile geçici görevlendirme olamayacağı için görevlendirme iptal edildi.

Mahkemenin kararıyla aynı gün, Yüzbaşı C. H., bu kez süre belirtilip “üç ay süreyle” denilerek Ankara Jandarma İl Komutanlığı emrine verildi.

SÜRGÜN ÜSTÜNE SÜRGÜN

Mahkemenin “ikinci bir emre kadar” denilerek belirsiz bir süre ile geçici görevlendirme olamayacağı kararına rağmen Yüzbaşı C. H.’nin, dün yine aynı yöntemle görev yeri değiştirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın 31 Mart 2022 tarihli yazısında, Yüzbaşı C. H.’nin “cezaevi tabur komutan yardımcısı” olarak “ikinci bir emre kadar” görevlendirildiği belirtildi.

İşte o yazı:





NE OLMUŞTU?

Yüzbaşı C. H. savunmasında, yaşanan tartışmayı şöyle özetlemişti:

“Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M. Ü. ile sohbet ettiğim esnada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş C. D. isimli askeri personelin aniden araya girerek, sahsım ile TSK gelenekleri ast, üst münasebetlerine çok da uymayan bir tavırla muhatap olması, şahsıma yönelik hakarette ve hiçbir gerçekliği olmayan ithamlarda bulunmasının yanı sıra başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarına yönelik olarak hakarette bulunması, üstü konumunda olan bir subay olan şahsıma yönelik kin ve nefret içerikli, sözler ile karşılık vermesi neticesinde, kendimi sözlü olarak savunmamdan ibarettir.

Disiplinsizlik olayı öğrenme ve tespit tutanağından anlaşılacağı üzere, olay esnasında Türk ordularının ebedi Başkomutanı Atatürk’ün Nutku’nda geçen ifadelerle ve atıfla Vahdettin’e ‘hain’ demem üzerine, çalışma masasındaki işi bırakarak bana laf attığı, şahsıma yönelik ‘padişahlara hain diyen haindir’ dediğini, benim de bunun üzerine ‘bana hain diyenin anasını sinkaf ederim’ dediğimi bizzat kendileri kabul etmiştir. Yani kendi tuttuğunuz tutanaktan da anlaşılacağı üzere benim sözlerim tamamen değerlerime hakaret eden kişilere yöneliktir ve tamamen kendimi savunmaktan ibarettir.”