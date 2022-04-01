Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği için ‘miras’ vurgusu yaptı

01 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın hem yargı kararlarıyla hem kamu vicdanıyla meşru olmadığını “Boşaltılması” gerektiğini söyledi. Danıştay Savcısı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımına temel oluşturduğu belirtilen Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun (KVKYK) ikinci ilke kararının da iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

"MEŞRU DEĞİL"

Savcı, tarihi SİT alanlarında “resmi kurum yapılarının” inşa edilmesinin yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Görüşü Cumhuriyet’e değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, savcı görüşünün anlamlı olduğunu, kararın iptal edilmesini beklediklerini kaydetti. İptalden sonra başka bir ilke kararı çıkarılma ihtimali olduğuna da dikkat çeken Candan, “Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti olmaktan uzaklaşıyor ve sonuçta kaçak Saray’ın yasallaştırılması için sürekli ilke kararlarını, yargı kararlarını değiştiriyorlar. Ne kadar yasallaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, kaçak Saray yargı kararlarıyla da kamu vicdanıyla da meşru değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine aykırı” dedi.

"BİR KARA DELİK"

Saray’ın, yalnızca AOÇ’de Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine aykırı şekilde yapılan bir bina olmadığını, bilime karşı yürütülmüş de bir operasyon olduğunu söyleyen Candan, “Hukuksal sürecimiz devam ediyor, AİHM’de görüşülüyor. Kaçak Saray boşaltılmalı ve Çankaya Köşkü’ne taşınılmalı. AOÇ arazisinin de Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetine uygun şekilde kullanımının önünün açılması gerekiyor. Sarayın maliyetleri ortaya konulduğunda, Türkiye için nasıl büyük bir karadelik olduğu çok açık ortada. Sürdürülemez bir hali var. Kaç milyon kişinin bütçesini yiyor?” dedi.